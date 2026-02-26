快訊

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

黑布蒙頭、雙手反綁跪地…猴子表演涉虐待 官方介入調查

香港01／ 撰文：林芷瑩
猴子跪地被黑布蒙頭，雙手反綁在膠棍上。（極目新聞）
猴子跪地被黑布蒙頭，雙手反綁在膠棍上。（極目新聞）

中國大陸河北石家莊鹿泉區龍泉古鎮景區的猴子表演涉嫌虐畜，一隻猴子跪地被黑布蒙頭，雙手被反綁在膠棍上。不少網友表示，表演畫面令人不適。

2月25日，景區回應稱，已第一時間與表演方解除合約，節目已停演。鹿泉區文化廣電體育和旅遊局工作人員稱，正在積極調查事件。

圖片顯示，一隻身穿黃色背心的猴子被黑布蒙頭，跪在地上，雙手被反綁在膠棍上。另有圖片顯示，一隻猴子嘴巴套上金屬套，頸上拴了一條長繩，現場有不少觀眾圍觀。

《極目新聞》報導，2月25日，龍泉古鎮景區工作人員表示，景區與表演方是合作關係，沒有管理權，目前已與表演方解除合約，停演該節目。景區客服表示，節目單上已經沒有上述表演。

據公開信息，龍泉古鎮位於河北省石家莊市鹿泉區文化旅遊休閒核心區域，項目總規劃占地面積為948畝。2021年2月，被評為2020年度河北省「十大文化產業項目」。

延伸閱讀：

台中學生拿沖天炮炸貓　點火喊「新年快樂」發上網炫耀遭網民罵爆

湖南職校宿管當眾摔死學生幼貓被辭退　網民怒斥蔑視生命

文章授權轉載自《香港01》

猴子 虐待動物

延伸閱讀

抱著玩偶踏出第一步 日本小獼猴パンチ成長故事掀起跨國感動

推台胞證減免、景區免門票 北京招手台灣「首來族」1原因吸引力有限

陸風景區「旋轉木馬變真馬」供騎繞圈 遭質疑虐待動物後暫停

封閉1年多完成災後復建 宜蘭知名五峰旗景區開放1至3層瀑步全打通

相關新聞

93歲老翁無兒女…離世前將千萬資產贈鄰居 感謝12年悉心照顧

中國大陸北京93歲的阮爺爺終身未娶，無兒無女，雖然家中有四個哥哥和一個妹妹，但彼此關係一般。2011年，在當地村委會的協調下，與阮爺爺相處融洽、口碑良好的村民劉某同意照顧贍養這位長者，雙方簽訂了遺贈扶養協議。12年的無微不至的照顧，讓阮爺爺十分感動，2023年，阮爺爺決定在自己離世後，將近千萬的資產房產全部贈與劉某。

黑布蒙頭、雙手反綁跪地…猴子表演涉虐待 官方介入調查

中國大陸河北石家莊鹿泉區龍泉古鎮景區的猴子表演涉嫌虐畜，一隻猴子跪地被黑布蒙頭，雙手被反綁在膠棍上。不少網友表示，表演畫面令人不適。 2月25日，景區回應稱，已第一時間與表演方解除合約，節目已停演。鹿泉區文化廣電體育和旅遊局工作人員稱，正在積極調查事件。

中國漫記／出生率9年斬逾5成 免試上大學是遲早的事？

中國教育人口結構正在轉彎。出生率9年大減逾五成，幼兒園接連退場；另一端，大學招生名額卻仍擴充。升學長年被視為寒門出貴子、階級翻身、改變命運的主要路徑，如今在人口下行壓力下，選拔機制與教育公平的基礎正在鬆動。當學生人數追不上學位供給，中考分流與高考制度的角色勢必調整。免試直升已在部分地區出現，家長與國高中教師更需要及早思考：未來十年，升學還會是唯一的翻身通道嗎？

春節訪港旅客達177萬 較去年增長14%

香港特區政府政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組二十四日公布，二○二六年中國大陸春節假期（二月十五日至二十三日）...

奇招杜絕霸佔位子的顧客！「8字告示」瘋傳 網友激讚德政：做得好

快餐店講求效率迅速用餐流動性高，但部份顧客長時間佔用座位導致其他顧客「一位難求」。有男網民在Facebook群組「新•大家樂討論區」發布相片...

沒看錯…遼寧「國王草莓」1斤360元 業者稱牛奶澆灌被打臉

有網友日前在高速上拍到一則水果廣告牌，「葡萄330元一斤，草莓360元一斤」，一開始以為是印錯字了，沒想到是真的。產地遼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。