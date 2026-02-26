春節訪港旅客達177萬 較去年增長14%

香港特區政府政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組二十四日公布，二○二六年中國大陸春節假期（二月十五日至二十三日）期間，訪港旅客共有約一百七十七萬人次，較去年同期上升百分之十四。其中大陸訪港旅客共約一百五十萬人次，較去年上升百分之十四，非大陸訪港旅客共約二十七萬人次，同比亦上升百分之十四。

中新社報導，數據顯示，假期期間，平均每日大陸旅客的入境人次約十七萬。大陸旅客入境最高峰是在二月十八日（正月初二），當天共約有二十一萬人次的大陸旅客訪港。最多大陸旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍站，其次為落馬洲支線。

假期期間，國泰新春國際匯演之夜、維多利亞港煙花匯演、農曆新年賽馬日、賀歲杯等活動接連在港舉辦，吸引大批市民與旅客參與。其間，共有約二千四百個大陸入境旅行團接近八點四萬人次訪港，過夜行程占約百分之七十四，旅行團數目較去年春節假期上升約百分之九。今年春節假期期間，香港酒店入住率普遍達到百分之九十。

文旅業暢旺帶動香港零售業增長。新世界發展有限公司表示，今年春節假期集團旗下的文化零售地標K11 MUSEA客流與銷售情況表現亮眼。二月十六日至二月二十二日，K11 MUSEA人流量比去年同期上升百分之十，創下開業以來農曆新年假期的新高，旅客消費金額亦按年增加百分之六十，其中最大額單筆消費超過二百萬港元。