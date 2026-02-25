奇招杜絕霸佔位子的顧客！「8字告示」瘋傳 網友激讚德政：做得好

快餐店講求效率迅速用餐流動性高，但部份顧客長時間佔用座位導致其他顧客「一位難求」。有男網民在Facebook群組「新•大家樂討論區」發布相片，指連鎖快餐店大家樂最近以「奇招」杜絕「霸位」行為，獲網友激讚「做得好」、「德政」。

不過也有網友質疑「奇招」成效，「有什麼用？人家不是照舊嗎？」，惟有網友反駁「總之都要做啦！他們不聽是他們的事」。

外出用膳應顧己及人。有男網友日前於Facebook群組「新•大家樂討論區」發布相片，顯示大家樂於分店張貼告示，以特別字句提醒顧客用餐後讓座，令他直呼「這些告示牌，早就應該貼了」。

大家樂貼告示杜絕「霸位」

相片見到，大家樂於分店張貼告示，提醒「大堂座位供顧客用餐使用，請勿佔用四人座位，請坐一邊，利人利己」，更以「8字」寫上「用餐完畢，敬請讓座」，並呼籲「謝謝體諒同事」。

而這張告示下方，再有1張以更大型字體寫上「顧客用餐完畢敬請讓座」的告示。

網友讚德政：做得好

這2張告示引來網友熱議，不少人讚大家樂做得好，「德政」、「應該每張桌子都放一塊告示牌」、「好多阿毛阿叔啊，不幫忙卻坐在那裡，搞得我們想幫忙的人都不敢幫忙，都沒有位子坐」、「其實有些人真的很自私！有大人帶著小孩做功課！有人在這裡賣保險！更有公司開會或討論其他買賣」、「真的很需要這些標語」、「要認真對待這些霸位的人」。

也有網友建議更多應對措施，「應該安裝入口閘，要用八達通，刷二十元才能進入，那二十元可以用來購買食物」、「其實很簡單，裝回那部數據攔截機，令到數據變得這麼慢，這樣朋友看不到影片，打電話也接不到，那些朋友自然就會很快離開，這招一定管用」。

網友爭議成效

但也有網友質疑告示成效，「有什麼用？人家不是照舊嗎？」、「您有您寫，我有我坐」。隨即有網友反駁「總之都要做啦！他們不聽是他們的事」。

