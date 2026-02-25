體驗民俗 外客中國遊夯

中國在線旅遊平台去哪兒數據顯示，今年春節假期，「China Travel」（中國遊）持續升溫。二月十五日至廿三日，外國遊客來華機票預訂量同比增長兩成。 中新社報導，據去哪兒平台統計，春節期間熱門的外國遊客入境目的地城市為：上海、北京、廣州、成都、深圳、廈門、海口、福州、重慶、青島。

一些年味濃郁、民俗體驗豐富的目的地，也吸引愈來愈多外國遊客。到大同看一場熱鬧的社火表演，在雪域高原拉薩體驗民族風情，或是去騰沖欣賞一場打鐵花，這些充滿地方特色的城市，躋身去哪兒平台入境遊熱度增長最快榜單。

從入境遊客源地看，來華過年的主要客源地包括：南韓、越南、新加坡、澳大利亞、美國、印尼、泰國、加拿大、寮國等。

出境遊方面，據去哪兒平台統計，二月十五日至廿三日，平台上的中國遊客飛往全球近千個城市。最受中國遊客青睞的前十位出境遊目的地分別是：泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、中國香港、新加坡、南韓首爾、泰國普吉、越南胡志明市、印尼峇里島、澳洲雪梨、泰國清邁。

大陸國家移民管理局公布，春節假期大陸全國邊檢機關共計查驗一七七九點六萬人次中外人員出入境，日均一九七點七萬人次，較去年春節假期日均增長百分之十點一；單日出入境通關最高峰出現在二月廿一日，達二二五點九萬人次。大陸內地居民出入境九五一點四萬人次，較去年假期日均增長百分之十點二。