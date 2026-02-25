從熱映 到熱遊…電影祕境成了「詩和遠方」

大陸國家電影局二十四日發布數據，二○二六年春節檔票房為五十七點五二億元，觀影人次一點二○億。《飛馳人生三》票房領跑，《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《熊貓計畫之部落奇遇記》、《星河入夢》列二至六位。

山東濟南百麗宮影城總經理董文欣說，「我們加大場次供給，更好滿足市民觀影需求。」從深耕賽車題材的《飛馳人生三》，到展開冒險之旅的《熊貓計畫之部落奇遇記》；從聚焦當代諜戰的《驚蟄無聲》，到呈現視覺奇觀的《星河入夢》，豐富多彩的故事，盡顯光影藝術的魅力。

「春節檔上映影片涵蓋動作、諜戰、喜劇等多種題材，類型多元、布局合理、差異性強。」貓眼娛樂市場分析師賴力說，《熊出沒·年年有熊》等主打親子觀影，《夜王》分線發行，這都是春節檔不斷走向成熟的表現。各地依託春節檔熱度，以電影票根為載體，深入聯動相關行業領域，充分挖掘票房外的收益。

今年跟著電影去旅遊，是春節檔「電影+」消費的重要內容。以電影作品聯動拍攝地取景地，打造沉浸式旅遊產品，成為近年來春節旅遊市場的新增長點。

廣東深圳發布四條電影主題旅遊線路，讓《驚蟄無聲》的「銀幕風景」轉為「線下流量」；四川甘孜推出觀影文旅福利，讓《飛馳人生三》的祕境風光成為更多人的「詩和遠方」，從熱映到熱遊，影旅聯動推動電影「流量」轉向文旅「留量」。

「電影是兼具感染力與號召力的文化產品，它如同強勁的火車頭，能有效拉動相關產業的發展。」中國電影家協會理論評論委員會委員彭侃表示，電影行業正從單一票房經濟向多元消費生態轉型。

