歷史新高 陸春節出遊飆逾28億人次

大陸交通運輸部昨天公布，春節九天假期期間，全社會跨區域人員流動量累計超廿八億人次，日均三點一一億人次，同比增長百分之八點二，出行規模創歷史新高。

中新社報導，今年春節假期期間，自駕出行占比持續提升。交通運輸部運輸服務司副司長高博介紹，正月初三至初七，連續五天客流規模超過歷史峰值。正月初六，全社會跨區域人員流動量達三點八億人次。單日峰值連續創下歷史新高。

各方式運輸量均大幅增長。鐵路、公路、水路日均客運量同比增幅均超過百分之十，民航日均客運量同比增幅達百分之七點三。

春節假期，公路自駕出行占比持續提升，日均自駕出行規模近二點七億人次，同比增長百分之八點三，占出行總量的百分之八十六。尤其新能源車出行較為火熱。假期期間，高速公路日均通行新能源車輛一一五二萬輛，同比增長百分之卅四，日均增設移動充電設施約一千九百個。

春節假期，交通自身消費場景更加多元化。高速公路充電和小微型客車租賃成為新的增長點。全國高速公路服務區日均超過九十一萬輛車輛充電。日均租賃車輛約六十五萬輛，同比增長百分之十五。

水路部分，九天春節假期，大陸全國水上發送旅客一二八七點五萬人次，同比增長百分之廿七點八。成為國內旅遊新的消費增長點。包括長江幹線省際遊輪、普陀山航線等成為國內旅遊消費熱點。渤海灣省際客運運輸、中韓客貨班輪客運量快速增長。「小三通」客運航線迎來探親訪友、旅遊觀光潮，客運量實現較大幅度增長。

此外，海南自貿港封關後的首個春節假期，瓊州海峽客運運輸迎來春運新高峰。春節假期九天，累計發送旅客一二七點三四萬人次，較去年春節假期日均同比增長百分之十六；累計發送車輛廿九萬輛次，較去年春節假期日均同比增長百分之十。

中國國家鐵路集團表示，春節假期（臘月二十八至正月初七），大陸全國鐵路累計發送旅客一點二一億人次，日均一三四一萬人次，其中二月廿三日（正月初七）發送旅客一八七三點三萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高，較去年春運同期增長百分之十一點五。