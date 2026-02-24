大陸春節連假跨區人員流動量創新高 日均逾3億人次

快訊

中央社／ 台北24日電
大陸交通運輸部發布統計數據，指9天的春節連假期間，中國全社會跨區域人員流動量累計逾28億人次，以日均計算為3.11億人次，較去年春節連假上升8.2%，創下歷史新高。圖／新華社
中國交通運輸部今天發布統計數據，指9天的春節連假期間，中國全社會跨區域人員流動量累計逾28億人次，以日均計算為3.11億人次，較去年春節連假上升8.2%，創下歷史新高。

中國今年春節假期為2月15至23日共9天，被形容為「史上最久」（中共建政以來）的春節連假，多於往年的7至8天。

央視新聞報導為此形容，9天的春節假期，中國民眾返鄉探親、外出旅遊等「出行意願強烈」。

根據報導，中國交通運輸部運輸服務司副司長高博還表示，2月19至23日（農曆正月初三至初七）連續5天，中國全境客流規模都超過歷史高峰值。其中，2月22日全社會跨區域人員流動量達3.8億人次，創下歷史新高。

報導說，今年中國春節9天連假中，鐵路、公路、水路日均客運量年增率都超過10%，而空中交通年增率也有7.3%。若統計總量，水路共運送旅客1287.5萬人次，較去年成長27.8%，成為中國國內旅遊新的消費成長焦點。

至於公路自駕，春節9天連假的日均出行規模近2.7億人次，年增8.3%，占公路出行總量的86%。其中，高速公路日均通行的新能源車輛達1152萬輛，年增率達34%。

春節 連假 春運

