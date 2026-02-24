快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

聽新聞
0:00 / 0:00

觀影供給需求錯配 陸春節檔票房下跌近4成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，大陸2026年春節檔票房為人民幣57.52億元。（新華社）
大陸國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，大陸2026年春節檔票房為人民幣57.52億元。（新華社）

大陸國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，大陸2026年春節檔票房為人民幣57.52億元（合約新台幣262億元），觀影人次為1.20億，票房表現與去年相比下跌近四成。分析指出，2026年春節檔票房表現低於預期，觀影需求與供給之間存在明顯錯配。

2025年春節檔（1月28日至2月4日）電影票房為人民幣95.10億元，觀影人次為1.87億，刷新春節檔票房和觀影人次紀錄，《哪吒之魔童鬧海》更以48.39億元的票房表現領先大陸其他春節檔期電影。

2026年春節檔上映的影片票房為《飛馳人生3》人民幣29.27億元，與去年票房冠軍《哪吒之魔童鬧海》相比有不小的落差。排在其後的電影分別為《驚蟄無聲》8.68億元、《鏢人：風起大漠》8.06億元、《熊出沒．年年有熊》7.14億元、《熊貓計劃之部落奇遇記》1.93億元、《星河入夢》8,057.96萬元、《夜王》7,245.40萬元。

受票房表現不佳影響，今年大陸多檔影視股大跌，橫店影視、金逸影視、中國電影跌停，光線傳媒觸及跌停。

大陸官媒今年並未強調票房的表現，而是稱春節檔影片題材多樣、類型豐富，有效滿足不同年齡層、不同群體過年觀影的需求；還提到今年春節檔主要影片時長相對較短，影院排片更為靈活，影院排映場次接近60萬場，大幅刷新中國影史紀錄。

證券時報引述機構分析，2026年春節檔票房表現低於預期。從2月17日至2月22日，平均票價約為人民幣48.37元，較2025年同期的50.81元有所下降。票價下調加上各地推出的觀影惠民消費券並未顯著提升觀影人次，市場活力未被有效激活。

浙商證券指出，2026年的春節檔持續9天（2月15日至2月23日），被稱為「史上最長春節檔」，為票房釋放提供了更充裕的時間窗口。然而，儘管放映場次高達433.2萬場，刷新了影史紀錄，但整體上座率僅為22.5%，相比2025年幾乎腰斬。影院採取「以量補價」的策略收效甚微，反映出觀影需求與供給之間存在明顯錯配。

春節 電影 人民幣

延伸閱讀

2026必看韓國電影！朴志訓狂減15公斤「只靠1塊蘋果硬撐」　一看食物就吐險暈倒

NBA／勇士柯瑞製作電影《GOAT》票房登頂 全球破1億美元

小羊立大功！「山羊巔峰」逆襲勇奪全美冠軍「台灣稱霸全亞洲」

獨／沒人看好！林孝謙自掏腰包7位數硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

相關新聞

觀影供給需求錯配 陸春節檔票房下跌近4成

大陸國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，大陸2026年春節檔票房為人民幣57.52億元（合約新台幣262億元），...

潮州夫妻口角 父竟將幼兒從橋上扔下河 母急跳下救人

廣東潮州近日發生一起離譜事件，一對夫妻在橋上吵架，沒想到男子突然情緒失控，抱起幼子拋入河中，妻子見狀立刻跳河營救，男子隨...

中國最大、吳莊收費站36車道全塞爆…開66道疏通車潮

春節假期進入尾聲，毗鄰皖蘇兩省交界的吳莊收費站，迎來密集的返程車流。該收費站雙向共設有36個車道（12進24出），是目前...

港女嫁內地男33年來從6%激增至40% 普遍比丈夫稍年長

自1980年代內地改革開放後，大批港人開始北上，後來一些單身漢到內地找老婆，以致早年香港、內地之間的通婚，主要是港男單向...

中共中央發文整頓「政績觀」…聚焦縣處級以上幹部 春節假期後啟動

新華社今天報導，中共中央辦公廳日前印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，要求教育及引導中共各級黨組織...

衝極光卻遇暴雪封路…陸客在俄連遇險 逾百人除夕前因雪受困40小時

俄羅斯對中國免簽吸引大批遊客前往旅遊，但中國遊客近日在俄羅斯接連遇險。除20日發生7名中國遊客乘車墜入貝加爾湖身亡外，逾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。