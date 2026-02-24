觀影供給需求錯配 陸春節檔票房下跌近4成

大陸國家電影局統計數據顯示，截至2月24日9時，大陸2026年春節檔票房為人民幣57.52億元（合約新台幣262億元），觀影人次為1.20億，票房表現與去年相比下跌近四成。分析指出，2026年春節檔票房表現低於預期，觀影需求與供給之間存在明顯錯配。

2025年春節檔（1月28日至2月4日）電影票房為人民幣95.10億元，觀影人次為1.87億，刷新春節檔票房和觀影人次紀錄，《哪吒之魔童鬧海》更以48.39億元的票房表現領先大陸其他春節檔期電影。

2026年春節檔上映的影片票房為《飛馳人生3》人民幣29.27億元，與去年票房冠軍《哪吒之魔童鬧海》相比有不小的落差。排在其後的電影分別為《驚蟄無聲》8.68億元、《鏢人：風起大漠》8.06億元、《熊出沒．年年有熊》7.14億元、《熊貓計劃之部落奇遇記》1.93億元、《星河入夢》8,057.96萬元、《夜王》7,245.40萬元。

受票房表現不佳影響，今年大陸多檔影視股大跌，橫店影視、金逸影視、中國電影跌停，光線傳媒觸及跌停。

大陸官媒今年並未強調票房的表現，而是稱春節檔影片題材多樣、類型豐富，有效滿足不同年齡層、不同群體過年觀影的需求；還提到今年春節檔主要影片時長相對較短，影院排片更為靈活，影院排映場次接近60萬場，大幅刷新中國影史紀錄。

證券時報引述機構分析，2026年春節檔票房表現低於預期。從2月17日至2月22日，平均票價約為人民幣48.37元，較2025年同期的50.81元有所下降。票價下調加上各地推出的觀影惠民消費券並未顯著提升觀影人次，市場活力未被有效激活。

浙商證券指出，2026年的春節檔持續9天（2月15日至2月23日），被稱為「史上最長春節檔」，為票房釋放提供了更充裕的時間窗口。然而，儘管放映場次高達433.2萬場，刷新了影史紀錄，但整體上座率僅為22.5%，相比2025年幾乎腰斬。影院採取「以量補價」的策略收效甚微，反映出觀影需求與供給之間存在明顯錯配。