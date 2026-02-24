科技年貨夯 深圳華強北營收增35%

昨日正月初七是大陸春節假期最後一天，這次春節假期共有九天，為史上最長。此次春節大陸官方促進消費力度十分強勁，能否有力帶動消費受關注。

據深圳特區報報導，近日深圳華強北「中國電子第一街」熱度拉滿，馬年春節營收年增百分之三十五。

報導指今年科技年貨消費井噴，華強北科技產品銷售額較平日成長超過百分之卅，ＡＩ眼鏡銷量激增百分之七十至八十。ＡＩ產品占比從二○二三年百分之十二升至百分之四十一。春節期間，華強北周邊飯店預訂量年增百分之三十五，平均入住率達百分之八十，較去年同期提升廿八個百分點。

節前大陸官方撥出首批六二五億元（人民幣，下同）的「國補資金」，指導各地加大補貼，並確定在五十個城市開展「有獎發票試點」，半年內發放一百億元獎補資金，其中春節假期的獎金逾十億元。各地政府還安排廿點五億元資金，在九天假期內發放消費券、補貼、紅包給消費者。

大陸商務部監測統計顯示，假期前四天，全大陸重點零售和餐飲企業日均銷售額，較去年假期前四天增長百分之八點六。服務消費方面，假期前三天，重點平台境內遊消費增長百分之四點五。微信昨日發布春節數據報告，春節期間旅行、生活娛樂微信支付筆數同比均增長超過百分之廿。

大陸鐵路昨日迎來返程客流最高峰，預計發送旅客一八五○萬人次，公路、水路、民航較去年同期也都有增長。昨日全社會跨區域流動人次為三億六二五八萬人次，比去年同期增長百分之十一點九。