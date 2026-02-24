快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

科技年貨夯 深圳華強北營收增35%

聯合報／ 記者賴錦宏廖士鋒／綜合報導
昨日是大陸春節假期最後一天，大陸鐵路迎來返程客流最高峰。圖為抵達南京火車站的旅客走向出站口。中新社
昨日是大陸春節假期最後一天，大陸鐵路迎來返程客流最高峰。圖為抵達南京火車站的旅客走向出站口。中新社

昨日正月初七是大陸春節假期最後一天，這次春節假期共有九天，為史上最長。此次春節大陸官方促進消費力度十分強勁，能否有力帶動消費受關注。

深圳特區報報導，近日深圳華強北「中國電子第一街」熱度拉滿，馬年春節營收年增百分之三十五。

報導指今年科技年貨消費井噴，華強北科技產品銷售額較平日成長超過百分之卅，ＡＩ眼鏡銷量激增百分之七十至八十。ＡＩ產品占比從二○二三年百分之十二升至百分之四十一。春節期間，華強北周邊飯店預訂量年增百分之三十五，平均入住率達百分之八十，較去年同期提升廿八個百分點。

節前大陸官方撥出首批六二五億元（人民幣，下同）的「國補資金」，指導各地加大補貼，並確定在五十個城市開展「有獎發票試點」，半年內發放一百億元獎補資金，其中春節假期的獎金逾十億元。各地政府還安排廿點五億元資金，在九天假期內發放消費券、補貼、紅包給消費者。

大陸商務部監測統計顯示，假期前四天，全大陸重點零售和餐飲企業日均銷售額，較去年假期前四天增長百分之八點六。服務消費方面，假期前三天，重點平台境內遊消費增長百分之四點五。微信昨日發布春節數據報告，春節期間旅行、生活娛樂微信支付筆數同比均增長超過百分之廿。

大陸鐵路昨日迎來返程客流最高峰，預計發送旅客一八五○萬人次，公路、水路、民航較去年同期也都有增長。昨日全社會跨區域流動人次為三億六二五八萬人次，比去年同期增長百分之十一點九。

年貨 科技 深圳 華強北

延伸閱讀

假日輕急症初一到初三天天破千人次 228續上陣

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

春節不平靜！苗栗縣8件疑施放爆竹引發山林火災 消防疲於奔命救火

相關新聞

女生注意！男子求借衛生棉給女友「一舉動可疑」 她驚呼：差點落入詐騙圈套

九龍塘出現新型拐騙案？有香港女生於Threads發文指，她早前經過住宅區時，有跑步男子表示其女朋友突然「月經」，問她借衛生棉，她不...

衝極光卻遇暴雪封路…陸客在俄連遇險 逾百人除夕前因雪受困40小時

俄羅斯對中國免簽吸引大批遊客前往旅遊，但中國遊客近日在俄羅斯接連遇險。除20日發生7名中國遊客乘車墜入貝加爾湖身亡外，逾...

科技年貨夯 深圳華強北營收增35%

昨日正月初七是大陸春節假期最後一天，這次春節假期共有九天，為史上最長。此次春節大陸官方促進消費力度十分強勁，能否有力帶動...

中共中央發文整頓「政績觀」…聚焦縣處級以上幹部 春節假期後啟動

新華社今天報導，中共中央辦公廳日前印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，要求教育及引導中共各級黨組織...

烏克蘭無人機入俄 大批中國大陸遊客滯留莫斯科機場10小時

23日是大陸春節假期最後一日，不過由於近日烏克蘭無人機侵襲莫斯科空域，當地大批航班延誤，大批滯留莫斯科機場的中國大陸遊客...

媽祖變耀祖？ 湛江巡遊爆「換童」事件 出現神轎抬不動

廣東湛江東海島拾石村在農曆年初二舉行媽祖巡遊活動，出現「媽祖變耀祖」的亂象。網傳因主辦方擅自撤換連六年由擲聖杯（聖筊）選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。