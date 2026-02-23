中共中央發文整頓「政績觀」…聚焦縣處級以上幹部 春節假期後啟動

快訊

中央社／ 台北23日電
中共中央辦公廳日前印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，要求教育及引導中共各級黨組織、黨員、幹部有效防範和糾治「政績觀」偏差，並深入查找相關問題。新華社

新華社今天報導，中共中央辦公廳日前印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，要求教育及引導中共各級黨組織、黨員、幹部有效防範和糾治「政績觀」偏差，並深入查找相關問題。這項學習教育將於春節假期後啟動，7月底基本結束。

根據報導，通知提到，這項學習教育將以縣處級以上領導班子和領導幹部、特別是「一把手」（各地區或各單位最高領導人）為重點。

「政績觀」偏差是指部分中共黨政幹部為了升官，以拚政績的方式求表現，進而以好大喜功方式行事，推出大而不當且缺乏實用性的「面子工程」及措施，引發浪費公帑的質疑。

通知指出，這項學習教育要全面貫徹中共總書記習近平關於「樹立和踐行正確政績觀」的論述，教育引導各級黨組織、黨員、幹部堅持「實事求是、求真務實，為人民出政績、以實幹出政績」，有效防範和糾治「政績觀」偏差。

這項通知強調，學習教育要堅持聚焦主題、簡約務實，不分批次、不劃階段，認真落實「學習研討、查擺問題、整改整治、建章立制、開門教育」等工作安排。

同時，縣處級以上領導班子及其成員要透過督促檢查、調查研究、了解群眾反映等途徑，深入查找「政績觀」方面存在的問題。並「邊查邊改、立行立改」，深入查找現行制度機制中不符合「正確政績觀」要求的規定，「該廢止的廢止，該修訂的修訂」，堅持「民生為大」，為群眾多辦實事，讓群眾「可感可及」。

