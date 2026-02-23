女生注意！男子求借衛生棉給女友「一舉動可疑」 她驚呼：差點落入詐騙圈套

九龍塘出現新型拐騙案？有香港女生於Threads發文指，她早前經過住宅區時，有跑步男子表示其女朋友突然「月經」，問她借衛生棉，她不虞有詐借出1塊衛生棉，沒想到對方竟因1理由拒要，令她感覺有異。

貼文引來網友熱議，驚呼「恐怖」、「還有時間挑三揀四？」、「那個男人超可疑」。也有多名網友指出，大陸曾發生類似「男人求助幫送衛生棉，真實目的讓人不寒而慄」的騙案，提醒大家要小心，「說自己女朋友在廁所第幾格，叫人幫忙拿衛生棉給他女朋友，然後趁機弄暈就抓走了那個女孩」。面對驚險經歷，樓主回覆提醒，「所以大家平時要小心，特別是女生，借衛生棉也可能會被人詐騙」。

翻查資料，大陸曾網傳有男歹徒要求落單的女生「幫忙送衛生棉」為名，誘拐女生到偏僻處打劫或性侵，甚至有同黨接應作出更多不軌企圖，故網上有人拍片呼籲女性小心，不要中計，否則恐怕「去了都有可能回不來」。

「好可疑！」該香港女生於2025年12月30日在Threads發布貼文，指有一個正在跑步的男子走過來，聲稱「他女朋友在前面突然來月經」，然後問她借「衛生棉」。

男子獲借衛生棉竟因1理由拒要 事主：好可疑

原PO見狀從手袋取出一塊「衛生棉」，沒想到男生竟然拒絕，「他說這個不是長款、不夠厚、不適合用，所以不要」，令樓主大感奇怪，「突然來月經，誰會在意夠不夠長，有得墊不管多長都要用啊」。

網友呼恐怖 警告不要借

網友看過貼文議論紛紛，不少人驚呼「恐怖」、「還有時間選三選四？好心他就自己去買啦」、「身為一個男人，你拿一包給他，他都會知道這款不夠長？」、「就算是女人也未必懂，這麼多款怎麼可能全知道。而且真的急用的話有衛生棉都偷笑了，那個男人超可疑」、「他會看這款不夠厚都讓人害怕」.。

也有大批網友提醒原PO小心受騙，「有機會是騙你說沒有衛生棉在身，然後順勢說自己沒帶錢，問你借錢買」、「如果跟你說女朋友在某個廁所，問你可不可以幫忙拿給她，千萬不要跟著去！」、「之前看一些短片有些騙案類似這樣，說自己女朋友在廁所第幾個格子，叫人幫忙拿衛生棉給她女朋友，然後廁所裡是他同伴，接著就把人弄暈抓走了那個女生」。

網友指是慣犯

亦有網友表示該男子可能是「慣犯」，「我之前在九龍塘遇過一模一樣的事，之後上網搜尋都是這一帶」，原PO驚訝回覆，「蛤！原來是慣犯」，直呼驚險。

另有網友指出，「同樣在九龍塘，我之前也遇過，在葵興附近，跑步的男人問我借衛生棉說他女朋友來月經流了很多血，叫我跟他去廁所，我覺得不對勁很奇怪就立刻跑掉了」、「我也遇過！那個男人說女朋友在前方洗手間來月經。結果：我被騙了40元」。樓主回覆提醒，「ok，所以大家平時要小心，特別是女生，借衛生棉也可能被人詐騙」。

大陸頻傳同類事件 網傳短片教女性如何應對

大陸網上早已流傳「幫忙送衛生棉」騙案，指有男歹徒專門瞄準落單女生，向對方表示有女親友突然月經來潮，現時躲於洗手間，詢問對方有否衛生棉可借來應急。因為歹徒是男性，不方便進入女廁為由，故順理成章要求女生跟隨自己到遠處的洗手間，途中則伺機探聽女生資料，然後伺機行騙、打劫，甚至作出性侵。有網友更指歹徒可能有同黨接應，故單身女子切勿在街上輕易相信別人，「一時做好心，自己的人生就毀了」，故只可借出衛生棉，或指示對方到哪裡買衛生棉，更可以叫對方找其他人幫忙，但切勿跟隨對方走，否則恐怕「你現在去了都有可能回不來」。

