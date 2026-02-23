烏克蘭無人機入俄 大批中國大陸遊客滯留莫斯科機場10小時

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受烏克蘭無人機侵襲莫斯科空域影響，大批中國大陸遊客滯留莫斯科機場超過十小時。（圖／取自極目新聞）
23日是大陸春節假期最後一日，不過由於近日烏克蘭無人機侵襲莫斯科空域，當地大批航班延誤，大批滯留莫斯科機場的中國大陸遊客聲稱他們已經滯留了數小時至10個小時，擔心趕不上明日上班。

大陸《極目新聞》報導，莫斯科一個機場內的通知顯示，由於烏克蘭無人機侵襲莫斯科空域，莫斯科謝列梅捷沃機場臨時關閉，南航CZ341航班飛機備降高爾基機場加油，預計延誤6小時。

黃女士表示，她趁春節假期來俄羅斯旅遊，她乘坐的南航CZ342莫斯科飛往北京航班原定於當地時間22日晚上7時起飛，但她在莫斯科機場已滯留10個小時。

黃女士表示，「收到了兩次延誤簡訊，心情十分焦急。機場內的中國人很多，大家都很疲憊，躺成一片。我們不敢睡覺，就坐在椅子上，一心想回家。畢竟有5個小時的時差，回去還有很多事，擔心趕不上上班」。

另一名乘坐東方航空MU592航班的旅客表示，她在機場滯留了近9個小時才登機。航班延誤消息多次更新，她十分擔心。「機場內的中國人很多，飛機上基本都是趕回去上班的。」

俄羅斯國防部22日表示，截至當日晚上，俄軍防空系統當天已攔截並擊落360架烏克蘭無人機，其中有20餘架無人機飛往莫斯科。

