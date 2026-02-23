歐洲足球明星豪森「辱華」 皇馬道歉陸網友不買帳

歐洲知名足球俱樂部皇家馬德里球員豪森日前在社交媒體轉發被指「辱華」的圖片後，引發大陸官媒和網友的關切。皇馬隊在官方微博發布道歉聲明，但大陸網友不買帳，稱： 「看不到誠意！」

2月22日，皇家馬德里足球俱樂部官方微博發布了豪森的道歉內容，稱此事「純屬無心之過」。豪森表示：「我謹向中國朋友們真誠致歉。此前我不慎轉發了一條包含冒犯性內容的帖子，純屬無心之過，對因此造成的困擾表示歉意。」

然而，中國網友對該道歉發文並不買賬，認為這種涉事球員未親自道歉、俱樂部官網無公告及涉事海外平台並未同步發文的方式「看不到誠意」。

此前，豪森在其個人社交媒體上轉發一條多圖動態，該動態的首張截圖下寫著兩條英語評論「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」，被認為有明顯的辱華意味，在引發大陸輿論普遍不滿後，豪森隨後刪除。

豪森（Dean Huijsen）2005年4月出生於荷蘭阿姆斯特丹，西班牙職業足球員，司職中後衛，現效力於西班牙足球甲級聯賽的皇家馬德里足球俱樂部。