廣東媽祖巡遊 傳富商換兒子上轎惹怒神明官方否認

廣東湛江海島什石村今年年初二（18日）的媽祖巡遊活動中，傳出贊助活動的富商要求換上兒子替代原被選為「小媽祖」（乩童）的女童隨轎出巡，結果出現連擲8次「怒杯」、神轎抬不動的情況。官方否認「資本介入換童」，並指巡遊順利進行。

綜合中國網路訊息及港媒報導，春節媽祖巡遊是湛江東海島什石村一年一度的活動，按照傳統，擔任「小媽祖」的乩童需經擲聖杯由神明「選定」，一名14歲女童已連續6年獲選承擔此職責，女孩熟悉儀式流程，也被村民公認為最佳人選。

但一名贊助巡遊的許姓富商擅自換上兒子擔任乩童，希望讓兒子露臉沾染媽祖的福氣。報導形容該男孩6至7歲。

按照習俗，起轎前需擲聖杯請示神明，惟男童連續擲了8次均為「怒杯」（雙反面）；隨後10多名男子合力試圖抬起神轎，神轎卻不動，村民認為是神明不願起駕，現場氣氛變得緊張。

經多方溝通下，原來擔任乩童的女童登橋，並一次便擲出聖杯，其後該女童與男童一同站在轎上完成巡遊儀式。

事件在中國網路上引起熱議。湛江經濟技術開發區管委會22日發布通報，指18日什石村部分村民自行組織媽祖巡遊活動，巡遊前，女童許某涵（10歲）在家人帶領下到現場玩，許某涵看到巡遊轎後想爬上去，家人勸阻不成便任其登轎。

通報指，根據當地習俗，登上巡遊轎的許某涵遂被視為「新童」。一直被作為「童」的許某藍（17歲，女）來到現場後，看到許某涵已在轎上，繼而引發短暫爭論，不願意與「新童」一起巡遊，在其父許某識陪同下返回家中。許某藍從2021年起參與該村巡遊活動，得到不少村民認同。

通報表示，對於是否有「資本介入換童」情況，經核查，此次巡遊由什石村村民自發籌資，共有230人（戶）捐款，累計捐款金額人民幣5萬5812元（約新台幣25.4萬元），其中個人捐款最高為3000元，最低為100元，目前沒有發現其他個人和企業贊助此次活動。

通報表示，對於「新童」家花50萬元「換童」，經核查，許某涵家為普通家庭，其父親許某建和母親王某設均是打散工，其家庭在此次活動捐款200元。許某涵是留短髮的女孩。

通報表示，巡遊中沒有「擲聖杯9次不通過」的情況；巡遊轎有輪子，由人力推動，不存在「轎子抬不動」情況，活動中也沒有發生許某藍被打的情況。