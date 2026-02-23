中國融冰期到來 多地發布安全提醒籲停止冰面活動

近期中國氣溫逐漸回升，多地發布融冰期安全提醒，呼籲民眾停止在冰面進行任何活動，以免發生冰裂、坍塌、墜冰溺水事故。

據陸媒澎湃新聞報導，黑龍江省湯原縣河湖長制辦公室、縣水務局22日發布提醒，為防止融冰期溺水傷亡事故發生，嚴禁在河道、水庫、塘壩、溝渠等水域冰面進行滑冰、垂釣、行走、嬉戲、拍照等活動；嚴禁車輛、農機等交通工具駛入冰面；嚴禁在冰面展開任何生產經營、休閒娛樂活動。

吉林省臨江市安全生產委員會辦公室在19日發布提醒，指鴨綠江臨江段已進入春季融冰期。當前氣溫逐步回升，冰層受冷暖交替影響，結構疏鬆、承載力急劇下降。嚴禁任何市民私自前往冰面展開遊玩、滑冰、垂釣、捕魚等活動，嚴禁車輛、行人踏冰通行，更不得在冰面實施取冰、鑽孔等危險作業。

22日，內蒙古巴林左旗沙那水庫管護中心透露，近期發現有個別人員罔顧生命安全，在融冰期的水庫冰面上進行偷捕魚類、偷獵鳥類以及開車漂移、遊玩嬉戲等違法行為。

該中心還發布公告表示，自公告發布之日起至冰層完全融化、水域全面解凍前，嚴禁任何單位或個人在水庫庫區冰面上進行垂釣、捕魚、偷獵等非法捕撈狩獵活動；嚴禁在冰面進行滑冰、行走、嬉戲、拍照打卡以及駕駛車輛或進行其他聚集性娛樂活動。對不聽勸阻、拒不服從管理、甚至阻礙執行公務的人員，公安機關將依法予以處理。

近期俄羅斯貝加爾湖才發生湖面冰裂導致汽車翻覆事故，7名中國遊客遇難。據陸媒報導，貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛違規駛入，甚至試圖加速通過冰裂，導致故事發生。