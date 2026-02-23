春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館遭陸客「佔領」

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸今年春節長達九天，不少人因此選擇出國旅遊。圖為2月14日大陸春節連假前一天，南京祿口國際機場中國東方航空櫃檯已湧現大批人潮。（中新社）
馬年春節，大陸出境遊火爆。據官媒報導稱，中國大陸遊客足跡遍布世界各地，泰國、韓國、冰島、澳洲、荷蘭等地的博物館、景點已經被中國遊客「佔領」。春節期間荷蘭梵谷博物館中國人佔比90%，館內到處都能聽到中文。大陸國家移民管理局預測，今年春節假期（2月15日至23日）全大陸各口岸日均出入境旅客將超過205萬人次，較2025年春節假期增長14.1%。

據《21世紀經濟報道》報導，沙烏地首個世界文化遺產—石谷考古遺址所在地埃爾奧拉，近日湧入大量中國遊客，無論是當地景點、酒店和餐館，「含中量」急劇上升，有些酒店早餐時段放眼望去全都是中國人，網友戲稱「恍惚間以為回國了」。

小紅書用戶也反映，2月15日墨爾本著名景點大洋路「十二門徒」景區內全都是中國人。荷蘭梵谷博物館國人佔比90%，館內到處都能聽到中國話。還有中國遊客透露，除夕夜在挪威特羅姆瑟山頂過節時，整個山頂中國同胞含量80%，幾乎佔領了整個山頂，以至於零時大年初一時間一到，整個山頂都是大家用中文互道新年快樂。

據同程旅行網資料顯示，春節假期中，大陸民眾出境遊熱門目的地十大包括曼谷、吉隆坡、首爾、新加坡、香港、峇里島、雪梨、胡志明市、澳門、普吉島。

