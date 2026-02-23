大陸9天連假今天結束 最大高速收費站現回程高峰

2月22日，正月初六，春節假期進入尾聲，大陸迎來回程客流高峰。位於安徽省全椒縣、鄰近皖蘇兩省交界的吳莊收費站，迎來密集返程車流。該收費站雙向共設有36個車道，是目前大陸車道數量最多的高速公路收費站。

據每日經濟新聞，吳莊平時每天約有4.4萬輛車通過，春運期間單日最高可達18.5萬輛。這相當於從北京到鄭州的距離。整個春運期間，預計總車流量將突破360萬輛次，節後回程最高峰當天，出口流量可能達到13萬輛。即使36車道全開，也難免排隊。

吳莊收費站於2015年12月26日建成，取代了1991年的老站。當時認為36個車道應該夠用，但如今車流激增，尤其是在春運期間。這裡不僅是G40滬陝高速和G42滬蓉高速的交會點，也是中西部省份進出長三角的核心門戶，被稱為「安徽東大門」。

報導稱，從河南、湖北、安徽中西部地區前往上海、杭州、南京等地的車輛大多經過此地。平時工作日車流量已經很大，到了假日更是翻倍。春運期間，返鄉務工人員和跨省通勤者在這裡匯聚，形成了巨大的交通壓力。

這些車裡坐的大多是長三角打工或做生意的中西部人。他們有的開著新能源車，有的拉著一家老小，還有的是小生意人，帶著年貨回去賣。每個人的目的地不同，但都希望順利回家。近年來，隨著長三角整合發展，越來越多的人選擇在長三角工作，在老家買房安家，或在老家工作，在長三角租房。這種雙向流動成為常態，春運期間不再像以前那樣明顯的「單向潮汐」。

儘管吳莊收費站有36個車道，但在春運高峰期仍顯不足。交通部門已採取措施，如智慧化改造ETC系統，提高通行效率，並設置潮汐車道以應對車流變化。此外，也增加了救援人員和設備，服務區提供各種便利服務，確保尖峰時段服務不會中斷。除夕當晚，各服務區還會免費提供「暖心年夜飯」，傳遞節慶溫情。

有人提出取消吳莊收費站，但考慮到江蘇高速開放式與安徽封閉式的特點，以及該站承擔的跨省交通流量監測、應急救援等功能，暫時保留更為合理。吳莊收費站已成為區域協同發展的見證者，每年春運都會暴露一些問題，但也推動了交通基礎設施的不斷升級。未來，如何更滿足需求，讓回家的路更順暢，值得持續思考。