快訊

開學突傳禁訂便當！ 蘭女家長炸鍋怒批「自肥福利社」

簡立峰專欄／履歷「AI對決AI」時代 求職者如何突圍

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

中國春運前20天流動50.8億人次 創歷史新高

中央社／ 台北23日電
中國春運期間流動量累計達50.8億人次。 新華社
中國春運期間流動量累計達50.8億人次。 新華社

中國交通運輸部統計，春運前20天，中國全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增長5.6%，創下歷史同期新高。

中國今年農曆春節假期從2月15日放到2月23日，共9天。22日、23日迎來返程大客流，中國全國道路交通流量，特別是高速公路交通流量將大幅增加。

據新京報報導，從中國交通運輸部獲悉，22日全社會跨區域人員流動量預計達3億7663萬人次，比2025年同期增長11.2%。

其中，鐵路客運量預計達1795萬人次，比2025年同期增長9.1%。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）預計達3億5460萬人次，比2025年同期增長11.3%。

水路客運量預計達142萬人次，比2025年同期增長15.6%；民航客運量預計達266萬人次，比2025年同期增長7.5%。

連日來長三角鐵路春運返程客流保持增長態勢，21日發送旅客291.3萬人次，比2025年同期增長18.3%，22日預計發送旅客319萬人次，比2025年同期增長15.3%。

根據中國國家鐵路集團有限公司訊息，21日春運過半，全國鐵路當日發送旅客1718.7萬人次，累計發送旅客2.58億人次，運輸安全平穩有序。22日全國鐵路客流持續高位運行，預計發送旅客1793萬人次，計劃加開旅客列車2203列。

春運

延伸閱讀

返崗倒數 飛離海南機票 上看人民幣萬元

歷史新高 陸春運前20天流動50.8億人次

影／台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸

2025年中德貿易回升 陸再次成為德最大貿易夥伴

相關新聞

大陸9天連假今天結束 最大高速收費站現回程高峰

2月22日，正月初六，春節假期進入尾聲，大陸迎來回程客流高峰。位於安徽省全椒縣、鄰近皖蘇兩省交界的吳莊收費站，迎來密集返...

中國春運前20天流動50.8億人次 創歷史新高

中國交通運輸部統計，春運前20天，中國全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增...

返崗倒數 飛離海南機票 上看人民幣萬元

海南近年成為許多大陸民眾假期旅遊首選地，隨著今春節九天假期接近尾聲，海南離島返程機票傳出吃緊情況。陸媒「快科技」指出，目...

歷史新高 陸春運前20天流動50.8億人次

二月二十二日是大陸春運第二十一天，隨著農曆新年假期接近尾聲，大陸全國各地返程客流快速攀升。大陸交通運輸部統計，春運前二十...

廣角鏡／北京迎春 沙塵暴搗亂

春節期間，大陸多地近日出現沙塵暴，氣象台一度發布沙塵暴黃色預警。涵蓋北京的華北地區颳起今年以來範圍最大及最強的沙塵暴，北...

「兵馬俑融成星星人」 哈爾濱氣溫驟升 冰雪大世界提前閉園

日前有網友發布視頻稱，哈爾濱冰雪大世界的兵馬俑冰雕因高溫融化，冰雕頭部變得很像泡泡瑪特的「星星人」玩偶；哈爾濱冰雪大世界...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。