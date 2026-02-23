中國春運前20天流動50.8億人次 創歷史新高
中國交通運輸部統計，春運前20天，中國全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增長5.6%，創下歷史同期新高。
中國今年農曆春節假期從2月15日放到2月23日，共9天。22日、23日迎來返程大客流，中國全國道路交通流量，特別是高速公路交通流量將大幅增加。
據新京報報導，從中國交通運輸部獲悉，22日全社會跨區域人員流動量預計達3億7663萬人次，比2025年同期增長11.2%。
其中，鐵路客運量預計達1795萬人次，比2025年同期增長9.1%。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）預計達3億5460萬人次，比2025年同期增長11.3%。
水路客運量預計達142萬人次，比2025年同期增長15.6%；民航客運量預計達266萬人次，比2025年同期增長7.5%。
連日來長三角鐵路春運返程客流保持增長態勢，21日發送旅客291.3萬人次，比2025年同期增長18.3%，22日預計發送旅客319萬人次，比2025年同期增長15.3%。
根據中國國家鐵路集團有限公司訊息，21日春運過半，全國鐵路當日發送旅客1718.7萬人次，累計發送旅客2.58億人次，運輸安全平穩有序。22日全國鐵路客流持續高位運行，預計發送旅客1793萬人次，計劃加開旅客列車2203列。
