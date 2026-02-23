快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

返崗倒數 飛離海南機票 上看人民幣萬元

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

海南近年成為許多大陸民眾假期旅遊首選地，隨著今春節九天假期接近尾聲，海南離島返程機票傳出吃緊情況。陸媒「快科技」指出，目前海南三大機場已進入返程高峰，部分航線機票價格甚至高達人民幣萬元。

大陸今年春節假期從二月十五日至二十三日，共九天。中國新聞周刊指，大年初七（二十三日）三亞直飛杭州的經濟艙機票基本售罄，當天最便宜票價為人民幣九○六○元，其餘直飛航班僅剩全價商務艙，票價近萬元。

大陸航旅平台「航班管家」數據顯示，未來一周海南離島機票均價為二一四一點五元，年增百分之六點七。

澎湃新聞提到，海南自二月二十日（初四）起就迎來返程高峰，最高峰預計在二十三日，全省單日航空旅客量將突破二十三點二萬人次。

報導指出，假期尾聲多條熱門航線經濟艙顯示售罄，部分僅剩商務艙在售，價格逼近人民幣萬元。隨著返程客流集中，市場短期需求增長，票價折扣幅度收窄。根據各類線上旅行平台數據，二月二十四日（初八）後餘票將較為充足，票價亦會回落。

九派新聞指，二月二十一日至二十四日期間，從海口、三亞、博鰲飛往多地航線票源吃緊。二十三日海口飛廣州經濟艙售罄，票價逾六千元，三亞飛上海最貴票價近萬元。

針對票價上漲，海南航空工作人員表示，春運期間機票價格受市場供需關係影響出現波動，屬正常現象，所有大陸國內航班經濟艙票價均按備案價格體系執行，並透過內部系統即時監控票價波動，確保票價處於合理區間。

此外，大陸多個航空公司已在海南春運期間加班超二千架次，預計增加六十萬個座位，春運四十天投放座位逾一千萬個，較二○二五年增加一成。

大象新聞引述大陸民航業內專家指出，春節假期大量旅客短期內集中返程，形成「潮汐式」單向出流客流，部分城市和熱門時段需求大於供給。海南航空建議旅客關注中轉航班或靈活選擇起降機場，以因應客流高峰。

票價 機票

延伸閱讀

下月底川習會多了新變數 不利延長貿易休兵

川普3月訪中 大陸談判占上風 台灣當心

大陸公募基金押寶消費股回溫

發揮低緯度發射優勢 中國運載火箭技術研究院海南新區揭牌

相關新聞

歷史新高 陸春運前20天流動50.8億人次

二月二十二日是大陸春運第二十一天，隨著農曆新年假期接近尾聲，大陸全國各地返程客流快速攀升。大陸交通運輸部統計，春運前二十...

返崗倒數 飛離海南機票 上看人民幣萬元

海南近年成為許多大陸民眾假期旅遊首選地，隨著今春節九天假期接近尾聲，海南離島返程機票傳出吃緊情況。陸媒「快科技」指出，目...

廣角鏡／北京迎春 沙塵暴搗亂

春節期間，大陸多地近日出現沙塵暴，氣象台一度發布沙塵暴黃色預警。涵蓋北京的華北地區颳起今年以來範圍最大及最強的沙塵暴，北...

「兵馬俑融成星星人」 哈爾濱氣溫驟升 冰雪大世界提前閉園

日前有網友發布視頻稱，哈爾濱冰雪大世界的兵馬俑冰雕因高溫融化，冰雕頭部變得很像泡泡瑪特的「星星人」玩偶；哈爾濱冰雪大世界...

亮相春晚後 機器人蔡明送給真蔡明 熊貓5.7萬拍出

2026年春晚，包括宇樹科技、松延動力、魔法原子等品牌在內的眾多國產機器人集體亮相，成為當天關注的焦點。春晚的亮相也帶火...

初五迎財神 網路掀打卡財政部、AI合照「神仙抱抱」

大年初五一早，「迎財神」三個字便穩穩掛在微博熱搜榜首，有人曬出剛出鍋的餃子，有人轉發錦鯉表情包，還有人在評論區整齊列隊：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。