歷史新高 陸春運前20天流動50.8億人次

二月二十二日是大陸春運第二十一天，隨著農曆新年假期接近尾聲，大陸全國各地返程客流快速攀升。大陸交通運輸部統計，春運前二十天，大陸全社會跨區域人員流動量累計達五十點八億人次，日均二點五億人次，相較二○二五年同期增長百分之五點六，創下歷史同期新高。同時，公路、鐵路、水路與民航均迎來高峰運輸壓力。

央視新聞指出，二月二十一日大陸全社會跨區域人員流動量預計超三點六億人次，各地返程客流攀升。大陸全國鐵路預計發送旅客一六八○萬人次，鐵路部門加密開行務工專列和夜間高鐵。其中北京地區發送量超五十萬人次，抵達旅客約七十四萬人次。國鐵北京局計畫增開哈爾濱、長春、瀋陽、鄭州、武漢、長沙、太原、西安等地區方向的客運列車一六九列。

同時，西南鐵路加開北京、上海、廣州等方向旅客列車五五一列；國鐵武漢局加開旅客列車三三五列，並為集中返崗的務工人員開設候車專區和專用通道；國鐵南寧局從二月二十日到二十七日，將連續八天在興義站開行至長三角、大灣區的返崗列車。

此外，二月二十一日大陸的公路人員流動量預計超三點三九億人次，較二○二五年同期增長百分之十二。而水路客運量預計一八一萬人次，較二○二五年同期增長百分之二十七點六。民航客運量預計二六三萬人次，比二○二五年同期增長百分之八點三。

報導提到，近日內蒙古、新疆等地出現大風天氣。為確保行車安全，大陸國鐵呼和浩特局對二月二十一日途經張呼高鐵、集大原高鐵、包銀高鐵部分區間的列車實行限速運行，同時加強車輛防溜檢查和沿線設施排查。新疆鐵路部門也根據天氣動態調整列車運行方案，採取限速、停運、折返等措施。各車站增派工作人員，增設服務引導，全力為旅客辦理退票、改簽，盡可能減少天氣對大家出行的影響。

大陸今年農曆春節假期從二月十五日（農曆十二月二十八日）放到二十三日（農曆正月初七），共九天。二月二十二、二十三日，大陸各地將迎來返程大客流，大陸全國道路交通流量特別是高速公路交通流量將大幅增加。