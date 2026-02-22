港女嫁陸男比例增至4成

自1980年代中國大陸改革開放後，大批港人開始北上，後來一些單身漢到大陸找老婆，以致早年港陸之間的通婚，主要是港男單向到大陸娶妻，但90年代起，港女嫁陸男的情況開始出現，且持續上升。

香港統計處上月出版最新統計月刊，內容包括1991至2024年間的港陸通婚情況。

根據月刊，1991年只有1390名港女嫁給陸男，占年內跨境結婚的6.1%，同年港男迎娶陸女的卻有2萬1220宗，占跨境婚姻的93.9%，兩者差距甚大。

但自此之後，港女與陸男結婚的宗數持續上升，到了2018年達到7317宗，同年港男與陸女的結婚宗數下降至1萬3784宗。

在COVID-19疫情爆發後，香港和大陸各自封關，受此影響，在2020到2022年的3年期間，港女與陸男結婚宗數驟然下降，各年依次為1581、1620和2768宗。

在疫情過後，香港社會復常，當局放寬出入境限制，香港與大陸恢復正常交往，兩地跨境婚姻又再飆升，2023年港女與陸男結婚宗數增至9948宗，2024年則飆至1萬712宗。

去年港男與陸女結婚的數目則為1萬6078宗，仍然多於港女嫁給陸男的數目，但兩者的差距已較1991年大幅減少；同年的港陸跨境婚配之中，港女與陸男結婚所占比率已從早年的6%激至40%。

根據統計月刊，在港陸跨境結婚之中，有一種現象是：娶陸女的港男，其年齡一般大於對方，年齡差距的中位數是5年。而港女與陸男的差距不大，一般在1年或以下，而且港女普遍較大陸丈夫稍為年長。

對於港陸通婚愈趨頻繁的原因，統計月刊表示，隨著香港與大陸交往頻繁，很多跨境婚姻得以透過日常交往而產生。

港陸跨境結婚變得頻繁，也促使香港的婚姻結構出現結構性變化，以2024年為例，本地男女婚配有1萬9253宗，但港陸跨境婚姻則有2萬6790宗，遠遠超過本地男女婚配數目。

對於促成港陸跨境婚姻的原因，坊間有不同解讀，但大致上還是因為早年大陸貧窮，陸女爭相下嫁給港男。不過，時移勢易，隨著大陸民眾日益富裕，陸女嫁港男的情況有所減少。

至於港女與陸男的婚姻為何上升，有報導認為，當中原因包括愈來愈多港女到大陸工作，增加結識當地男友的機會。此外，隨著大陸經濟迅速發展，陸男經濟能力增強，港女的信心也相應增加，也是促成她們嫁的誘因。

與此同時，香港女多男少，以致未婚女子不斷增加，加上她們開始發現陸男也有「亮點」，因此愈來愈多港女選擇陸男結婚，這也是為何在港女和陸男婚配之中，一些港女的年齡稍大於丈夫的原因。