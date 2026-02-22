陸春節長假近尾聲 飛離海南機票最高破人民幣萬元

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
海南近年成為許多大陸民眾春節假期的熱門旅遊目的地，而隨著春節9天長假接近尾聲，海南離島返程機票供應出現吃緊情況。（圖／取自海南日報）
海南近年成為許多大陸民眾假期旅遊首選地，隨著今春節9天假期接近尾聲，海南離島返程機票傳出吃緊情況。陸媒「快科技」指出，目前海南三大機場已進入返程高峰，部分航線機票價格甚至高達人民幣萬元。

中國大陸今年春節假期從2月15日（周日）至23日（周一），共9天。中國新聞周刊指，大年初七（23日）三亞直飛杭州的經濟艙機票基本售罄，當天最便宜票價為人民幣9,060元，其餘直飛航班僅剩全價商務艙，票價近萬元。

大陸航旅平台「航班管家」數據顯示，未來一周海南離島機票均價為2,141.5元，年增6.7%。

澎湃新聞則提到，海南自2月20日（初四）起就迎來返程高峰，最高峰預計在23日，全省單日航空旅客量將突破23.2萬人次。

報導還指，假期尾聲多條熱門航線經濟艙顯示售罄，部分僅剩商務艙在售，價格逼近人民幣萬元。隨著返程客流集中，市場短期需求增長，票價折扣幅度收窄。根據各類線上旅行平台數據，2月24日（初八）後餘票將較為充足，票價亦會回落。

另，九派新聞指，2月21日至24日期間，從海口、三亞、博鰲飛往多地航線票源吃緊。2月23日海口飛廣州經濟艙售罄，票價逾6,000元，三亞飛上海最貴票價近萬元。

對於票價上漲，海南航空工作人員表示，春運期間機票價格受市場供需關係影響出現波動，屬正常現象，所有大陸國內航班經濟艙票價均按備案價格體系執行，並透過內部系統即時監控票價波動，確保票價處於合理區間。

此外，大陸多個航空公司已在海南春運期間加班超2,000架次，預計增加60萬個座位，春運40天投放座位逾1,000萬個，較2025年增加一成。大陸民航局亦已批復第二批加班，重點投放上海、北京、成都、福州、深圳等熱門目的地。初五至初七，海南往返北京、上海航班每日均超過100架次。

另，據大象新聞，有大陸民航業內專家指出，春節假期大量旅客短期內集中返程，形成「潮汐式」單向出流客流，部分城市和熱門時段需求大於供給。海南航空建議旅客關注中轉航班或靈活選擇起降機場，以因應客流高峰。

大陸春節9天長假近尾聲，海南離島返程機位吃緊。陸媒指出，海南島內三大機場進入高峰，部分航線機票飆破人民幣萬元，經濟艙售罄僅剩少量商務艙。（圖／取自光明網）
