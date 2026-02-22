快訊

福建女孩扶騎車摔倒老人 遭索賠近百萬纏訟近1年

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福建莆田兩名女孩早前看到一名老婦騎自行車摔倒上前攙扶，事後竟遭這名婦人索賠約新台幣99萬元。（圖／取自中新網）
2025年3月，福建莆田一名老婦騎自行車轉彎時摔倒，兩名初中女孩騎電動車經過，見狀停車將其扶起。不料，事後這名婦人竟稱是被兩名女孩嚇到才摔倒，因此索賠人民幣22萬元（約新台幣99萬元），並將女孩及其監護人告上法院。這起案件原定本周四（26日）開庭，如今傳出婦人已在開庭前撤告。

大陸媒體指出，這名老婦人向女孩索賠人民幣22萬元，包括2萬多元醫療費以及誤工費、精神損失費等。當地交警認定，這是一起「無接觸事故」：老人負主要責任，而女生因未滿16周歲騎行電動車，且騎行未靠右、轉彎未讓直行，承擔次要責任。

中新社報導，面對這一結果，家長表示難以接受，認為女兒是出於做好事的善意才伸出援手，如今卻因助人行為面臨追責，不僅給家庭帶來經濟壓力，更給孩子造成「嚴重的心理陰影」。

現場監視器畫面顯示，事實上在老婦人摔倒前，還有另一輛轎車經過。

中國大陸過去就不時傳出，好意助人事後反而遭訛詐的事件，導致現在若有老人在路上跌倒，往往是眾人圍觀、卻無人伸手相助。

大陸央廣網22日報導，事件中被告女孩的母親表示，目前事情已經妥善處理，原告方已撤訴。此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再占用公共資源。該案原定2月26日上午在莆田市城廂區靈川法庭開庭審理。

儘管老婦人已經撤告，但這起事件依然引起不少大陸網友關注和討論，紛紛表示：「壞人扼殺了善良」「以後扶人前，先想想自己的存款夠不夠」「以後教育孩子：別管閒事，人與人之間就應該保持距離」「看到這個視頻也嚇了一跳，可否索賠」。

老婦 電動 人民幣 監視器 陰影

福建女孩扶騎車摔倒老人 遭索賠近百萬纏訟近1年

