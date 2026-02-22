中國出現2026年最強沙塵暴 上海將受影響

中國多地近日出現沙塵暴，中國中央氣象台一度發布沙塵暴黃色預警。據中國媒體報導，大風在北京等多地刮起了今年以來範圍最大及最強的沙塵暴。據預測，沙塵氣團將影響長三角地區，預計今天中午前後影響上海，將造成短暫中度及以上的污染。

中國中央氣象台20日晚上6時已發出沙塵暴黃色預警，即預計之後12小時內可能出現沙塵暴天氣（能見度小於1000米），或者已經出現沙塵暴天氣並可能持續。21日早上6時，中央氣象台繼續發出沙塵暴黃色預警。

據第一財經21日報導，受沙塵暴影響，昨天北京空氣達到嚴重污染水準，天色灰濛濛一片，行車視線看不清楚。根據氣象部門發布的消息，除了北京，內蒙古、山西、陜西局地陣風達到9至10級，大風刮起了今年以來範圍最大及最強的沙塵暴。

中國中央氣象台於22日早上6時轉發沙塵暴藍色預警，較黃色預警低一級，預計未來12小時內可能出現揚沙和（或）浮塵天氣，或者已經出現並可能持續。

根據預測，22日凌晨起沙塵氣團開始影響長三角地區，預計中午前後影響上海，出現短暫中度及以上污染過程。23日凌晨，上海將轉吹東北風，沙塵氣團逐漸過境，中午前後沙塵影響基本結束，空氣質量會轉好。

中國當局提醒民眾，沙塵污染期間市民應減少外出，如需外出應做好個人防護措施，兒童、老人、孕婦、慢性病患者應避免戶外活動，易感人群需特別注意防護。