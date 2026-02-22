陸春運前20天 跨區域人員流動逾50億人次創新高

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸交通運輸部統計，春運前20天，大陸全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增長5.6%，創下歷史同期新高。（新華社）
今天（2月22日）是大陸春運第21天，隨著農曆新年假期接近尾聲，大陸全國各地返程客流快速攀升。大陸交通運輸部統計，春運前20天，大陸全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增長5.6%，創下歷史同期新高。同時，公路、鐵路、水路與民航均迎來高峰運輸壓力。

大陸央視新聞指出，2月21日，大陸全社會跨區域人員流動量預計超3.6億人次，各地返程客流攀升。大陸全國鐵路預計發送旅客1,680萬人次，鐵路部門加密開行務工專列和夜間高鐵。其中北京地區發送量超50萬人次，抵達旅客約74萬人次。國鐵北京局計畫增開哈爾濱、長春、瀋陽、鄭州、武漢、長沙、太原、西安等地區方向的客運列車169列。

同時，西南鐵路加開北京、上海、廣州等方向旅客列車551列；國鐵武漢局加開旅客列車335列，並為集中返崗的務工人員開設候車專區和專用通道；國鐵南寧局從2月20日到27日，將連續8天在興義站開行至長三角、大灣區的返崗列車。

此外，2月21日，大陸的公路人員流動量預計超3.39億人次，相較2025年同期增長12%。而水路客運量預計181萬人次，較2025年同期增長27.6%。民航客運量預計263萬人次，比2025年同期增長8.3%。

報導還稱，這兩日，大陸的內蒙古、新疆等地出現大風天氣。為確保行車安全，大陸國鐵呼和浩特局對2月21日途經張呼高鐵、集大原高鐵、包銀高鐵部分區間的列車實行限速運行，同時加強車輛防溜檢查和沿線設施排查。

而新疆鐵路部門也根據天氣動態調整列車運行方案，採取限速、停運、折返等措施。各車站增派工作人員，增設服務引導，全力為旅客辦理退票、改簽，盡可能減少天氣對大家出行的影響。

據了解，大陸今年的農曆春節假期從2月15日（農曆12月28日）放到23日（農曆正月初七），一共有9天假期。2月22、23日兩天，大陸各地將迎來返程大客流，大陸全國道路交通流量特別是高速公路交通流量將大幅增加。大陸公共安全部交通管理局對此發出提示，提醒駕駛人駕車回程前，要對車輛進行全面檢查，春節假期返程出行集中，駕車時切勿超速超員、強超強會、加塞搶行。

高鐵 春運 流量 春節

