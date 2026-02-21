香港中大學生為宏福苑火災連署 遭開除學籍後提上訴

香港大埔去年11月26日發生宏福苑大火後，中文大學學生關靖豐發起連署，提出問責政府官員等訴求，他曾被警方國安處拘捕，之後遭中大開除學籍。港媒報導，關靖豐已決定向中大提出上訴。

宏福苑去年11月26日發生大火後，關靖豐曾發起連署，提出4點訴求，包括成立獨立調查委員會、問責政府官員等。同月29日關靖豐被香港警方國安處拘捕，12月1日獲准保釋，迄今未被起訴。

「明報」等港媒近日報導，關靖豐先前在社群平台表示，他於今年2月12日收到香港中文大學校方的開除學籍通知。

根據他向媒體提供中文大學當天發出的信件，中大曾於1月7日要求關靖豐出席紀律聆訊，並稱現階段缺乏足夠資料，無法確定他被捕的具體情況，也無法確定所涉指控，所以不會就關靖豐被捕一事作出處分。

但信中寫道，關靖豐可能違反保密規定，洩露需出席紀律聆訊的通知，令公眾關注中大，可能損毀校譽；又聲稱他侮辱且不尊重紀律委員會，再加上曾違反校方門禁、曾在法庭被定罪，共累積4次記過。

信件提及，關靖豐多次行為不當，沒有改善及悔意，決定即時開除其學籍。

「明報」今天報導，關靖豐回覆說，已決定向中大提出上訴，正撰寫上訴書。

報導又指出，一群自稱「關注大學程序公義的香港中文大學學生、教職員及校友」昨天致函中大校董會主席查逸超、校長盧煜明等人且發起連署，要求撤回針對關靖豐的「非法處分」並恢復學籍。

「明報」昨天向中大詢問，仍尚待回覆。關靖豐被開除學籍一事，中大日前回覆稱，不評論個別個案，會按既定程序處理學生違規。