快訊

未來誰接班？南僑加速全球化布局 陳飛龍生前已規劃第三代架構

財神降臨吧！大樂透春節加碼大小紅包 自賺年終獎號出爐

香港中大學生為宏福苑火災連署 遭開除學籍後提上訴

中央社／ 台北21日電

香港大埔去年11月26日發生宏福苑大火後，中文大學學生關靖豐發起連署，提出問責政府官員等訴求，他曾被警方國安處拘捕，之後遭中大開除學籍。港媒報導，關靖豐已決定向中大提出上訴。

宏福苑去年11月26日發生大火後，關靖豐曾發起連署，提出4點訴求，包括成立獨立調查委員會、問責政府官員等。同月29日關靖豐被香港警方國安處拘捕，12月1日獲准保釋，迄今未被起訴。

「明報」等港媒近日報導，關靖豐先前在社群平台表示，他於今年2月12日收到香港中文大學校方的開除學籍通知。

根據他向媒體提供中文大學當天發出的信件，中大曾於1月7日要求關靖豐出席紀律聆訊，並稱現階段缺乏足夠資料，無法確定他被捕的具體情況，也無法確定所涉指控，所以不會就關靖豐被捕一事作出處分。

但信中寫道，關靖豐可能違反保密規定，洩露需出席紀律聆訊的通知，令公眾關注中大，可能損毀校譽；又聲稱他侮辱且不尊重紀律委員會，再加上曾違反校方門禁、曾在法庭被定罪，共累積4次記過。

信件提及，關靖豐多次行為不當，沒有改善及悔意，決定即時開除其學籍。

「明報」今天報導，關靖豐回覆說，已決定向中大提出上訴，正撰寫上訴書。

報導又指出，一群自稱「關注大學程序公義的香港中文大學學生、教職員及校友」昨天致函中大校董會主席查逸超、校長盧煜明等人且發起連署，要求撤回針對關靖豐的「非法處分」並恢復學籍。

「明報」昨天向中大詢問，仍尚待回覆。關靖豐被開除學籍一事，中大日前回覆稱，不評論個別個案，會按既定程序處理學生違規。

中文大學 香港 宏福苑

延伸閱讀

香港長和提出與巴拿馬政府談判 尋求繼續營運港口

川普加徵10%關稅 港官員：對香港影響有限「體現避風港優勢」

香港宏福苑安置方案將公布 原址重建機會低

種電也種風險！彰化3年9起太陽光電火災 消防局強化裝備與演練因應

相關新聞

史上最高彩金六合彩金多寶 今日香港全城瘋狂

大年初五迎財神，香港全城瘋迎的財神，是六合彩「新春金多寶」，因為今次獎金高達二億港元，即約八億多新台幣，這是香港史上最高...

男星一年痛失3至親「戶口本剩自己」 靠AI春節團聚網友淚崩

2月16日上午，中國大陸知名藝人劉維在短片平台發布了一段僅12秒的「新年快樂」影片，片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。這段影片由AI生成，沒有華麗的特效，卻用最樸實的方式戳中了無數人的淚點。

香港律政司成立對接「十五五」預備小組 今年內完成「香港五年規劃」

據新華社，香港特區政府律政司20日宣布，成立律政司對接「十五五」規劃高層預備小組，為迎接即將公佈的國家「十五五」規劃展開...

曝將在南京與台灣泳隊交流 陸蝶后張雨霏：想去日月潭

大陸泳壇「蝶后」張雨霏近日以人大代表身分，在北京出席大陸全國「兩會」，她在接受本報訪問時說，有關注到去年馬龍等大陸運動員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。