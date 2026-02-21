史上最高彩金六合彩金多寶 今日香港全城瘋狂

大年初五迎財神，香港全城瘋迎的財神，是六合彩「新春金多寶」，因為今次獎金高達二億港元，即約八億多新台幣，這是香港史上最高的六合彩彩金，如幸運兒以最低十港元一注獨中，今晚即成億萬富翁。

香港六合彩有五十年歷史，現在是香港唯一合法彩票，其前身是香港政府獎券，由港府獎券管理局主持，在一九七六年改為以三十六個數字選六的彩票，定名六合彩，由當時的英皇御準香港賽馬會主持，香港主權移交後更名為香港賽馬會主持。

香港六合彩現在是四十九數字選六，加一被稱半個字的特別號碼，最低投注額十港元，但設有復式、膽拖等不同金額的玩法。香港賽馬會自一九八二年設「金多寶」，即在特別的節假日，由獎券基金拿出一筆錢，令彩池擴大，吸引更多港人投注。

今次「新春金多寶」應的是春節之喜，特選大年初五晚上搖獎，馬會打出了兩億港元的大廣告招貼，稱為歷來最大規模的「新春金多寶」。兩億港元彩金催得全城瘋狂，年初四已有大批港人涌到馬會投注站，中午十二點開門前已排起長龍，年初四投注額已逾一億多港元，今午排隊的人更加熱情，預計到晚上九點透過電視搖獎前，投注額會節節升高。

全城致富熱中，連香港歷史檔案館也發帖回顧香港獎券歷史，說在六合彩出現前，港府已在一九六二年推出「政府獎券」，當時只需二港元投注金額，就可以買到一張獎券，頭獎獎金高達六十八萬多港元。檔案館引述一份當年年港英政府的文件，說一個普通半技術打工仔當年日薪大約是七至十港元，以此推算，頭獎獎金相當於其超過一百八十年的工資。

香港賽馬會催谷港人投注熱情，助全港市民圓「富翁夢」，公布了歷年最旺的投注數子，說據馬會官方數據，自二零零二年至今，號碼出現頻率明顯高於前三位數字，第一位是三十，累積出現五百一十四次；其次是四十九，累積出現五百零九次；第三位是二十四，累積出現五百零八次。

因應港人迷信中六合彩不僅要看幸運數字，還要看地氣，香港賽馬會還公佈了全港十大幸運投注站，大意是這些投注站中獎次數最高，其中前三位是中頭獎四十七次的中環士丹利街投注站、中頭獎四十五次的屯門市廣場投注站、中頭獎四十一次的荃灣青山道投注站。