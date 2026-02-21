男星一年痛失3至親「戶口本剩自己」 靠AI春節團聚網友淚崩

2月16日上午，中國大陸知名藝人劉維在短片平台發布了一段僅12秒的「新年快樂」影片，片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。這段影片由AI生成，沒有華麗的特效，卻用最樸實的方式戳中了無數人的淚點。

影片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。媽媽張英端著熱氣騰騰的餃子從廚房走出，慈愛地喊：「寶兒回來了？怎麼都沒說一聲？快來，外婆給你包的酸菜餡，就等你下鍋了。」家人還爭相給劉維塞紅包，劉維含淚擁抱親人，哽咽道：「我還以為今年就我自己了呢……」

這段看似溫暖團圓的畫面，實則由AI生成。技術尚未完全成熟，劉維擁抱媽媽與外婆時，AI甚至生成了兩個一模一樣的外婆身影。

劉維的親人離世經歷令人心碎。2022年4月14日，母親張英因癌症復發去世。劉維曾在母親病重時暫退演藝圈，全心陪伴照料；2022年10月，父親劉野也因病離世。劉維發文悼念，坦言自己「已經成了孤兒」。

到了2023年4月3日，最疼愛他的外婆去世。劉維在微博寫下：「最愛的姥姥，如果有下輩子，我還希望你是我的姥姥……接下來，戶口本上只有我自己了，我會好好照顧自己的。」這句「戶口本上只有我自己了」，道盡了劉維這些年孤獨而堅強的內心。

如今，這個曾經在《我型我秀》、《百變大咖秀》、《中國好歌曲》、《吐槽大會》等節目中給無數人帶來歡笑的藝人，用AI技術「喚回」了已故親人，只為在除夕夜圓一個最簡單的團圓夢。

影片發布後，網友淚崩留言刷屏，「眼淚一下就湧出來了，太心疼劉維了！」、「戶口本上只有自己……這句話太扎心了」、「同樣的經歷，爺爺奶奶外婆姥爺爸媽都不在了，沒結婚，沒勇氣回家，現在窩在外地出租屋過年」、「家人都不在了，過節變成最難熬的事」。

評論區內，不僅是對劉維的心疼，也有許多網友在互相取暖、互相安慰，「逝去的親人在天堂陪著你，不要覺得孤單，要一直快樂」、「我們都是媽媽身上掉下的肉，我們活著，媽媽就活著」、「你會成為丈夫、父親、爺爺、姥爺，向前看，別回頭，加油！」

延伸閱讀：

解答300多年前「牛頓之問」 中國AI破解「親吻數問題」

字節跳動拚AI自主 傳與三星洽談代工拼今年量產10萬顆晶片

文章授權轉載自《香港01》