快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

男星一年痛失3至親「戶口本剩自己」 靠AI春節團聚網友淚崩

香港01／ 撰文：陳進安
影片中，劉維已故的家人重現。（極目新聞）
影片中，劉維已故的家人重現。（極目新聞）

2月16日上午，中國大陸知名藝人劉維在短片平台發布了一段僅12秒的「新年快樂」影片，片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。這段影片由AI生成，沒有華麗的特效，卻用最樸實的方式戳中了無數人的淚點。

影片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。媽媽張英端著熱氣騰騰的餃子從廚房走出，慈愛地喊：「寶兒回來了？怎麼都沒說一聲？快來，外婆給你包的酸菜餡，就等你下鍋了。」家人還爭相給劉維塞紅包，劉維含淚擁抱親人，哽咽道：「我還以為今年就我自己了呢……」

這段看似溫暖團圓的畫面，實則由AI生成。技術尚未完全成熟，劉維擁抱媽媽與外婆時，AI甚至生成了兩個一模一樣的外婆身影。

劉維的親人離世經歷令人心碎。2022年4月14日，母親張英因癌症復發去世。劉維曾在母親病重時暫退演藝圈，全心陪伴照料；2022年10月，父親劉野也因病離世。劉維發文悼念，坦言自己「已經成了孤兒」。

到了2023年4月3日，最疼愛他的外婆去世。劉維在微博寫下：「最愛的姥姥，如果有下輩子，我還希望你是我的姥姥……接下來，戶口本上只有我自己了，我會好好照顧自己的。」這句「戶口本上只有我自己了」，道盡了劉維這些年孤獨而堅強的內心。

如今，這個曾經在《我型我秀》、《百變大咖秀》、《中國好歌曲》、《吐槽大會》等節目中給無數人帶來歡笑的藝人，用AI技術「喚回」了已故親人，只為在除夕夜圓一個最簡單的團圓夢。

影片發布後，網友淚崩留言刷屏，「眼淚一下就湧出來了，太心疼劉維了！」、「戶口本上只有自己……這句話太扎心了」、「同樣的經歷，爺爺奶奶外婆姥爺爸媽都不在了，沒結婚，沒勇氣回家，現在窩在外地出租屋過年」、「家人都不在了，過節變成最難熬的事」。

評論區內，不僅是對劉維的心疼，也有許多網友在互相取暖、互相安慰，「逝去的親人在天堂陪著你，不要覺得孤單，要一直快樂」、「我們都是媽媽身上掉下的肉，我們活著，媽媽就活著」、「你會成為丈夫、父親、爺爺、姥爺，向前看，別回頭，加油！」

延伸閱讀：

解答300多年前「牛頓之問」　中國AI破解「親吻數問題」

字節跳動拚AI自主　傳與三星洽談代工拼今年量產10萬顆晶片

文章授權轉載自《香港01》

春節 AI

延伸閱讀

春節宮廟發紅包成嘉市長選戰舞台 藍綠白參選人搶曝光搏感情

春節在家不忌口 林禹3招護健康

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

相關新聞

不再追求穩定向上！中國年輕人對「好工作」有新標準

2026年中國年輕人對「好工作」有了新的標準，在就業環境越趨嚴峻的情況下，中國年輕人不再追求體面、穩定、向上的工作，職業...

男星一年痛失3至親「戶口本剩自己」 靠AI春節團聚網友淚崩

2月16日上午，中國大陸知名藝人劉維在短片平台發布了一段僅12秒的「新年快樂」影片，片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。這段影片由AI生成，沒有華麗的特效，卻用最樸實的方式戳中了無數人的淚點。

香港律政司成立對接「十五五」預備小組 今年內完成「香港五年規劃」

據新華社，香港特區政府律政司20日宣布，成立律政司對接「十五五」規劃高層預備小組，為迎接即將公佈的國家「十五五」規劃展開...

春晚「AI+機器人」秀功夫視頻瘋傳 中網評論：西方慌了

中國中央電視台播出的2026年春節聯歡晚會上，人形機器人表演連續空翻、側踢等超高難度動作表演節目視頻近日在海外火爆出圈。...

新春訪港旅客破62萬人 景區被擠爆「旺丁又旺財」

新春訪港旅客人潮絡繹不絕，初一到初三共超過62.5萬訪港旅客入境，超過去年同期數字，各個旅遊旺區人頭湧湧。另外，港珠澳大...

讓春晚「六駿圖」奔騰 Seedance2.0出圈 連馬斯克也讚嘆

字節跳動日前發布的AI視頻生成模型Seedance 2.0，在今年央視春晚中大秀神技，包括在節目「馭風歌」中動態演繹國寶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。