快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

香港律政司成立對接「十五五」預備小組 今年內完成「香港五年規劃」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
律政司對接「十五五」規劃高層預備小組2月20日召開首次會議。 （香港特區政府新聞處）
律政司對接「十五五」規劃高層預備小組2月20日召開首次會議。 （香港特區政府新聞處）

據新華社，香港特區政府律政司20日宣布，成立律政司對接「十五五」規劃高層預備小組，為迎接即將公佈的國家「十五五」規劃展開籌備工作，作出更全面、精準和細緻的戰略部署，更積極發揮香港法律和爭議解決服務在國家發展中的角色。

報導稱，預備小組由律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞分別出任組長和副組長，成員包括民事法律專員、法律政策專員、國際法律專員和律政司政務專員。

預備小組昨20日召開首次會議，討論律政司在國家「十五五」規劃下的重點發展領域、人手和資源編配等工作。待國家「十五五」規劃內容及細節出台後，預備小組便會轉為編制小組，全速推進主動對接國家「十五五」規劃的各項工作。按照特區行政長官的指示，在今年內完成對接國家「十五五」規劃的「香港五年規劃」，推動香港更好融入及服務國家發展大局。

林定國表示，香港可在國家「十五五」規劃中，爭取發揮其國際化、高水平、信譽好的法律和爭議解決服務優勢，並在培訓國際法律人才方面積極作為，主動對接國家「十五五」規劃，在國家涉外法治建設中更好發揮作用，為建設更高水平的法治中國貢獻力量。

法律 香港

延伸閱讀

港客在北海道遭酒瓶打傷頭 日媒：疑餐桌禮儀爆糾紛

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

中日對立影響有限…香港赴日旅遊升溫 預訂量看增4成

國際太空站新一批太空人抵達 接棒醫療撤離小組

相關新聞

不再追求穩定向上！中國年輕人對「好工作」有新標準

2026年中國年輕人對「好工作」有了新的標準，在就業環境越趨嚴峻的情況下，中國年輕人不再追求體面、穩定、向上的工作，職業...

男星一年痛失3至親「戶口本剩自己」 靠AI春節團聚網友淚崩

2月16日上午，中國大陸知名藝人劉維在短片平台發布了一段僅12秒的「新年快樂」影片，片中，劉維已故的家人圍坐一起搟麵皮、包餃子。這段影片由AI生成，沒有華麗的特效，卻用最樸實的方式戳中了無數人的淚點。

香港律政司成立對接「十五五」預備小組 今年內完成「香港五年規劃」

據新華社，香港特區政府律政司20日宣布，成立律政司對接「十五五」規劃高層預備小組，為迎接即將公佈的國家「十五五」規劃展開...

春晚「AI+機器人」秀功夫視頻瘋傳 中網評論：西方慌了

中國中央電視台播出的2026年春節聯歡晚會上，人形機器人表演連續空翻、側踢等超高難度動作表演節目視頻近日在海外火爆出圈。...

新春訪港旅客破62萬人 景區被擠爆「旺丁又旺財」

新春訪港旅客人潮絡繹不絕，初一到初三共超過62.5萬訪港旅客入境，超過去年同期數字，各個旅遊旺區人頭湧湧。另外，港珠澳大...

讓春晚「六駿圖」奔騰 Seedance2.0出圈 連馬斯克也讚嘆

字節跳動日前發布的AI視頻生成模型Seedance 2.0，在今年央視春晚中大秀神技，包括在節目「馭風歌」中動態演繹國寶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。