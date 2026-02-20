春節遊客破壞郊野環境 環團籲港府遏制過度旅遊

快訊

中央社／ 香港20日電

在過去3天春節期間，有許多訪港遊客到郊區、野外進行深度遊，但由於人數眾多並且對環境造成一定破壞，有環保團體呼籲港府遏制過度旅遊。

自除夕（16日）起大批遊客訪港，當中又以中國大陸遊客為主，入境事務處此前曾預計，春節期間有143萬人次陸客訪港。

有關當局並預估，西貢萬宜水庫東壩及鹹田灣等營地的旅客量可能會顯著增加。

信報今天報導，從年初一到初三，綠色和平一行10多人在鹹田灣及西灣進行實地考察，以了解遊客活動對環境的影響；一如當局所料，年初二入夜後，兩地有585個由遊客搭建的帳篷，其中鹹田灣占450個，超出官方建議營位數目的8倍，西灣則超出接近兩倍。

報導引述該團體的項目主任夏淳權說，在上述兩個營地，他們看到非法生火、亂拋垃圾等破壞環境的行為；這些營地除了有生活垃圾如水瓶、食物包裝等，還有露營用品如床墊等，當中不少垃圾的包裝寫著簡體字。

他說，甚至有人把垃圾埋入沙中，而營地「超載」也導致廁所洗手盆淤塞，廁所內散落不少衛生用品，如牙膏、牙刷。

除了鹹田灣及西灣，夏淳權指出，西貢另一熱門露營點塔門也是重災區，而離島大嶼山的情況也相似，但組織沒有足夠人手進行監察。

對於以上現象，他認為當局沒有正視過度旅遊的危機，呼籲港府盡快制定保護本地生態環境的政策。

但據報導，官方漁護署昨天就此回應表示，雖然鹹田灣及西灣的帳篷數目比平日增多，但「整體情況可控」，營友在指定地點紮營，秩序、設施及營地衛生狀況沒出現問題，營友也配合部門人員的工作，沒出現嚴重破壞環境的行為。

近幾年來，訪港的陸客喜歡深度遊，包括前往西貢郊野及離島紮營過夜，但他們在露營期間的一些不文明行為，經常引起媒體關注。

