港媒：上海交大研發能診斷罕見病AI系統

港媒報導，中國上海交通大學團隊研發出能診斷罕見病、名為DeepRare的人工智慧（AI）系統，相關成果昨天在國際頂尖期刊「自然」上發表。

根據星島日報今天的報導，這套名為DeepRare的系統，被稱作全球首個「推理過程可追溯」的罕見病人工智慧醫生。

報導表示，長期以來，罕見病很難確診，病人到醫院也查不出是什麼病；以往的醫療AI雖然能給出診斷結果，但就像一個只給結論、不給依據的「醫生」，醫生們不敢輕易相信。

相比之下，DeepRare最大的不同是每下一個診斷都會附帶完整的「證據鏈」。

據報導，測試數據顯示，就算沒有基因檢測結果，只靠病人的臨床症狀，DeepRare也能作出判斷，第一次診斷的準確率達到57.18%，比原來的國際最好模型提高近24個百分點。

這意味着在缺少基因檢測設備的基層醫院，醫生也能用它給罕見病患者做初步篩查。

報導指出，DeepRare從去年7月上線，已有全球600多家醫療機構註冊使用。研發團隊教授孫錕說，下一步計畫發起一個全球性的罕見病診療聯盟，並在未來半年內，用兩萬個真實病例進一步驗證這套系統，讓它能幫到更多患者。