港媒：上海交大研發能診斷罕見病AI系統

中央社／ 香港20日電

港媒報導，中國上海交通大學團隊研發出能診斷罕見病、名為DeepRare的人工智慧（AI）系統，相關成果昨天在國際頂尖期刊「自然」上發表。

根據星島日報今天的報導，這套名為DeepRare的系統，被稱作全球首個「推理過程可追溯」的罕見病人工智慧醫生

報導表示，長期以來，罕見病很難確診，病人到醫院也查不出是什麼病；以往的醫療AI雖然能給出診斷結果，但就像一個只給結論、不給依據的「醫生」，醫生們不敢輕易相信。

相比之下，DeepRare最大的不同是每下一個診斷都會附帶完整的「證據鏈」。

據報導，測試數據顯示，就算沒有基因檢測結果，只靠病人的臨床症狀，DeepRare也能作出判斷，第一次診斷的準確率達到57.18%，比原來的國際最好模型提高近24個百分點。

這意味着在缺少基因檢測設備的基層醫院，醫生也能用它給罕見病患者做初步篩查。

報導指出，DeepRare從去年7月上線，已有全球600多家醫療機構註冊使用。研發團隊教授孫錕說，下一步計畫發起一個全球性的罕見病診療聯盟，並在未來半年內，用兩萬個真實病例進一步驗證這套系統，讓它能幫到更多患者。

相關新聞

「赤馬年」春節憾事頻傳 湖南6消防員救火後墜崖身亡

中國大陸「赤馬年」春節不平靜。據新華社19日晚間快訊，19日16時許，湖南省婁底市新化縣消防救援局一輛消防車在當地爐觀鎮...

拜年文化走入歷史？陸年輕人盛行「過年搭子」寧可上網找陌生人陪伴

吃團圓飯、向親友拜年，這些中國傳統春節習俗在大陸恐逐步走入歷史，大陸媒體報導，愈來愈多年輕人現在寧可上網找個陌生人陪伴，...

機器人登大陸春晚掀話題 分析指成本高昂回報難「尚無法商業化」

今年中國央視春晚節目上，機器人表演貫穿多項節目。分析指出，這是成本極高的產品展示，每家機器人公司為此投入近人民幣1億元，...

張藝謀執導大陸首部國安電影「驚蟄無聲」 網友怒罵：年度10大爛片

大陸國安部指出，由國安部指導的國安題材電影《驚蟄無聲》於大年初一上映，是中國首部聚焦當代國家安全題材的電影力作，「展現出...

北京摳出「常態藍」PM2.5年均濃度精抓到0.1微克

2025年北京PM2.5年均濃度首次低於「30微克」；藍天變「日用品」。北京市生態環境局副局長、新聞發言人劉保獻日前宣布...

雨帶「北漂」北方要變新江南？極端降雨成新常態

2025年夏秋兩季，一輪接一輪的降雨讓北方民眾感覺彷彿置身江南：雨水多到「離譜」，空氣濕漉漉，衣服晾不乾，城牆長青苔，遍...

