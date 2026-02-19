「赤馬年」春節憾事頻傳 湖南6消防員救火後墜崖身亡

中國大陸「赤馬年」春節不平靜。據新華社19日晚間快訊，19日16時許，湖南省婁底市新化縣消防救援局一輛消防車在當地爐觀鎮完成滅火救援任務後，返程途中意外墜崖，導致六名消防隊員因公犧牲，一名消防隊員受傷。目前事故原因調查、傷者救治等善後工作正在進行。

在此之前，湖北襄陽下轄的縣級市‌宜城市鄭集鎮一家煙花爆竹專營店，18日14時24分也發生爆燃事故，共造成12人不幸死亡。

央視新聞報導，19日上午，湖北襄陽宜城煙花爆竹爆燃事故新聞發布會通報，經全面搜救排查， 最終確認事故造成12人遇難，其中七名成年人、五名未成年人。遇難者身分已全部核實，除一人為經營者林某某外，其餘11人都是前來購買煙花爆竹的顧客，當中還包括從四川成都來到鄭集「走親戚」的三人。

針對這起重大事故，大陸國務院安全生產委員會19日宣布「掛牌督辦」，由國務院安委會辦公室、應急管理部會同公安部、國家消防救援局組成現場督導組，對事故調查進行全程督導。不料，湖南新化隨後又傳出這起不幸事故。