拜年文化走入歷史？陸年輕人盛行「過年搭子」寧可上網找陌生人陪伴

聯合報／ 大陸中心／即時報導
春節返鄉得面對三姑六婆們的「靈魂拷問」，讓愈來愈多大陸年輕人寧可上網找「過年搭子」。（新華社）
吃團圓飯、向親友拜年，這些中國傳統春節習俗在大陸恐逐步走入歷史，大陸媒體報導，愈來愈多年輕人現在寧可上網找個陌生人陪伴，也不想「串親戚」。浙江日報旗下新媒體《潮新聞》報導，馬年春節，一種新型的過年方式正在中國年輕人間流行——尋找「過年搭子」。

所謂「搭子」，百度百科的解釋為：基於特定興趣、特定時刻或場景建立的精準陪伴模式，其親密度介於朋友與同事之間，具臨時性，無關係限制，類似英文的「partner」 。形式包含飯搭子、旅遊搭子、健身搭子等多種類型，強調有限目標承諾與場景化邊界，滿足即時需求的同時保持社交分寸感。

除前述各種「搭子」，馬年則出現了所謂的「過年搭子」。《潮新聞》指出，1月底，不想獨自過年的大輝在社交媒體上發文找「搭子」，不料響應的人數比他預期的多，幾乎每天都有人留言想要加入「過年搭子局」。

到導稱，社交媒體上與「過年搭子」「春節搭子」相關的貼文不少，一些出於各種原因獨自過年的年輕人，紛紛上網尋找志同道合的「搭子」，一起創造新的過年體驗。

《黃河新聞網》報導，「春節成都自駕，2女1男已組隊，再找1-2位搭子，費用AA，攻略已做好。」類似的貼文，今年春節前密集冒出。

為什麼過年寧可上網找個陌生人陪伴也不想回家？有網友說：「和搭子在一起，我只是我自己，不用扮演誰家的孩子。」

「青年們不願被傳統人情綁架，通過找搭子滿足情感需求，以『雲拜年』給老家父母寄年貨、送祝福，與原生家庭心理分離的同時，兼顧親情與自我，重構春節意義。」廈門心理協會副會長兼秘書長吳清波這樣解讀，為什麼愈來愈多當代中國青年網上找「過年搭子」。

然而，「寧找搭子不串親戚」在今年春節成為網上社交平台熱議話題後，不少人憂心：年輕人不走親戚，是不是人情冷漠了？傳統年味是不是要散了？

對此，人民日報一篇評論稱，其實可以理解年輕人的感受。一年到頭在外打拚，好不容易放個假，回到老家卻要面對親戚一連串「靈魂拷問」：工資多少、對象找了沒、什麼時候生孩子……交流永遠在這幾個頻道裡打轉，卻鮮有共同話題、共鳴交流。

評論指出，「當交流變成單向審視和評判，走親戚就從情感連結變成了社交消耗。正因如此，很多年輕人返鄉後寧願呼朋喚友『找搭子』，也不想陷入走親戚的人情負擔裡。」

過年 春節 親戚

