機器人登大陸春晚掀話題 分析指成本高昂回報難「尚無法商業化」

今年中國央視春晚節目上，機器人表演貫穿多項節目。分析指出，這是成本極高的產品展示，每家機器人公司為此投入近人民幣1億元，但很難獲得量化回報，機器人發展尚無法商業化落地。

央視16日的春節聯歡晚會上，科技成為亮點。機器人會打武術、參與小品互動，有的還在歌舞節目中伴舞。武術節目「武BOT」中，機器師父與真人過招，正反空翻、耍雙節棍等樣樣來，展現力道控制和平衡能力。

根據「財經」雜誌和藍鯨科技，參與此次春晚的機器人公司，每家投入金額接近高達人民幣1億元（約新台幣4.5億元），計有宇樹科技、銀河通用、魔法原子與松延動力4家機器人公司。

儘管對買了機器人相關股票的股民來說，本屆春晚的安排算是打了一劑強心劑。不過，聚焦行業分析的媒體認為，機器人落地難、不賺錢、高度依賴投資，本質上尚未徹底走出「實驗室」，即技術、資本和商業的實驗室。

聚焦科技與創新的資訊平台虎嗅網指出，機器人上春晚，是一場「高成本的注意力競爭」，雖然可以向全國民眾展示產品，但機器人行業真正面臨的是3個更現實的問題：現金流、規模化驗證，以及客戶信任。

虎嗅網並指出，在去年年末的調研中則發現，大部分的具身智能整機廠商已經遭遇訂單不足，真實的市場需求不足以消化2025年的產能。

微信公眾號「吳曉波頻道」則引用2025年IDC的數據說，全球人形機器人出貨量為1.3至1.8萬台，今年央視春晚後，宇樹科技創始人王興興告訴媒體，他預估2026年會有「幾萬台」人形機器人下線；這個數量相比中國14億人口的潛在市場是杯水車薪。

王興興說，春晚是一個很好的展示平台，但也指出，受限於具身智能大腦等技術瓶頸，人形機器人還處於應用早期。

文章說，「量」是技術從展示走向大眾的核心變量。但即便把機器人的定義擴大到工業機器人和更為常見的服務機器人（如飯店機器人），數量依然顯得微不足道。

若以中國製造業支柱新能源汽車做類比，從1992年，新能源汽車被列入中國國家重大產業工程項目，到2009年政府補貼驅動下創造市場，再到2014年資本與民營企業大規模下場，直到2023年新能源汽車的滲透率突破35%，整整走過了30年。

文章指出，機器人很可能也要走一條類似的長路。也許會快一些，但幾乎不可能從「咿呀學步」直接跨越到「急速奔跑」。