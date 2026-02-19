湖北爆竹店舖爆炸釀12死 中國大陸官方派督導組調查

快訊

中央社／ 台北19日電
2月18日14時許，湖北襄陽宜城市鄭集鎮一煙花爆竹零售店發生一起爆燃事故，已造成12人死亡。新華社
中國湖北省宜城市鄭集鎮1家販售煙花爆竹的店舖，昨天發生爆燃事故致12死。中國國務院安委會辦公室、應急管理部派出督導組督導湖北宜城市煙花爆燃事故調查處置。

據中新社等陸媒報導，中國國務院安委會辦公室、應急管理部已派出由應急管理部副部長宋元明帶隊的督導組，趕赴現場指導救援處置和事故調查，要求湖北省政府成立事故調查組深入調查，依法依規嚴肅追責問責。

中國應急管理部表示，將派出明查暗訪組，督促各地嚴格排查、嚴格執法，切實加強煙花爆竹安全監管，嚴密防控安全風險

根據今天上午召開的事故記者會通報，經全面搜救排查，最終確認事故造成12人遇難，其中7名成年人、5名未成年人。遇難者身分全部核實，除1人為林姓經營者外，另外11人是前來購買煙花爆竹的顧客，包括從四川成都來鄭集走親戚的3人、來自鐘祥市胡集鎮的4人、宜城本地人4人。

官方表示，春節和元宵節期間是煙花爆竹燃放高峰，安全風險突顯，形勢異常嚴峻。各地區要提高政治站位，重視煙花爆竹安全工作，吸取有關事故教訓，組織開展零售店安全隱患排查，全力做好安全風險防控。

中國春節假期煙花爆竹事故多。15日江蘇連雲港東海縣石榴街道東安村一煙花爆竹零售店發生爆炸，造成8人死亡、2人受傷。

可遇不可求 中國大陸乘客只花900元就獨享一架客機

一名中國乘客日前只花了人民幣200元（約新台幣900元）就獨享了一架從九寨溝飛往成都的四川航空客機，在中國網上引起熱烈討...

保母工作2個月雇主突失聯…2年後才知他入獄！陸夫妻「無償帶娃」5年

農曆新年前夕，中國大陸湖北十堰的黃慶芝（黃姐）和丈夫高和意帶著「奶娃」走進童裝店，為這個小女孩挑選了一身新衣服，迎接新春的到來。特別的是，「奶娃」是黃姐五年前在武漢做保母時照顧的孩子，這些年黃姐更是為入獄僱主「無償帶娃」。

全紅嬋回老家過年 母親談未來退役計劃：不干涉、都隨她

陸媒《第一現場》、《極目新聞》報導，中國大陸跳水運動員全紅嬋春節期間回湛江老家邁合村過年，村內仍有不少遊客參觀。被問及全紅嬋以後的退役計劃時，全紅嬋媽媽表示不干涉...

北京摳出「常態藍」PM2.5年均濃度精抓到0.1微克

2025年北京PM2.5年均濃度首次低於「30微克」；藍天變「日用品」。北京市生態環境局副局長、新聞發言人劉保獻日前宣布...

雨帶「北漂」北方要變新江南？極端降雨成新常態

2025年夏秋兩季，一輪接一輪的降雨讓北方民眾感覺彷彿置身江南：雨水多到「離譜」，空氣濕漉漉，衣服晾不乾，城牆長青苔，遍...

