湖北爆竹店舖爆炸釀12死 中國大陸官方派督導組調查

中國湖北省宜城市鄭集鎮1家販售煙花爆竹的店舖，昨天發生爆燃事故致12死。中國國務院安委會辦公室、應急管理部派出督導組督導湖北宜城市煙花爆燃事故調查處置。

據中新社等陸媒報導，中國國務院安委會辦公室、應急管理部已派出由應急管理部副部長宋元明帶隊的督導組，趕赴現場指導救援處置和事故調查，要求湖北省政府成立事故調查組深入調查，依法依規嚴肅追責問責。

中國應急管理部表示，將派出明查暗訪組，督促各地嚴格排查、嚴格執法，切實加強煙花爆竹安全監管，嚴密防控安全風險。

根據今天上午召開的事故記者會通報，經全面搜救排查，最終確認事故造成12人遇難，其中7名成年人、5名未成年人。遇難者身分全部核實，除1人為林姓經營者外，另外11人是前來購買煙花爆竹的顧客，包括從四川成都來鄭集走親戚的3人、來自鐘祥市胡集鎮的4人、宜城本地人4人。

官方表示，春節和元宵節期間是煙花爆竹燃放高峰，安全風險突顯，形勢異常嚴峻。各地區要提高政治站位，重視煙花爆竹安全工作，吸取有關事故教訓，組織開展零售店安全隱患排查，全力做好安全風險防控。

中國春節假期煙花爆竹事故多。15日江蘇連雲港東海縣石榴街道東安村一煙花爆竹零售店發生爆炸，造成8人死亡、2人受傷。