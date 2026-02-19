可遇不可求 中國大陸乘客只花900元就獨享一架客機

快訊

中央社／ 台北19日電
四川航空示意圖。中新社
四川航空示意圖。中新社

一名中國乘客日前只花了人民幣200元（約新台幣900元）就獨享了一架從九寨溝飛往成都的四川航空客機，在中國網上引起熱烈討論，原來這班航班當時只有這名乘客買票搭乘。

陸媒界面新聞報導，這名女性乘客近日在社群平台談到自己這段難得的旅程表示，她日前結束了在九寨溝的旅遊行程後，訂了2月1日晚間9時30分四川航空的3U6676次航班，由九寨黃龍機場飛往成都天府機場，票價200元。

當晚登機前，這名乘客接到四川航空櫃台服務人員的電話表示，這是當天最後一趟飛往成都的航班，只有她一個人買了票，可隨到隨走；而她登機後果然發現，機艙內除了3名空服員，就只有她一名乘客，「感覺像包了專機一樣」。

這件事在中國網上引起熱議。四川航空客服人員回應表示，航空公司考慮到乘客的實際情況，若非天氣因素或其他管控的原因，一般來說，只要有乘客訂了票，無論多少人，都會盡可能保證旅客乘行，以免客人要在九寨溝找地方過夜，並影響後續行程。

