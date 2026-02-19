中國洗浴中心「浴」火重生 約澡成年輕人流行活動

快訊

中央社／ 台北19日電

中國年輕人的週末社交除了約吃飯、約喝酒外，「約泡澡」正成為流行。原本式微的洗浴行業在2025年「浴」火重生，訂單量年增30%，融合KTV、吃到飽等型態後，洗浴中心成為年輕人的休閒娛樂，甚至不少台灣人到中國旅遊時也會特別前往體驗。

綜合港媒星島日報、陸媒紅星新聞報導，源自東北的洗浴業近年逐漸式微，尤其是疫情期間更幾近關門大吉。不過，這個傳統行業經重新包裝後，2025年浴火重生，交易訂單量年增逾30%，18至35歲的年輕用戶比重高達58%。

洗浴不再只是清潔，也不再是中老年男性的不正經嗜好，而是一種親子、休閒、情緒療癒的新方式。有調查顯示，22%的消費者選擇洗浴中心是為了「解壓放鬆」，17%希望體驗深夜小憩，16%追求養生療癒。

在吉林長春一間洗浴中心工作的尉先生表示，「節假日根本忙不過來」。尉先生任職的洗浴中心，有溫泉、汗蒸、住宿，2025年又開了自助火鍋，吸引不少家庭客群。再加上近年滑雪運動的興起，也有年輕人在滑完雪後，選擇來此泡溫泉。

因應新的需求，洗浴業衍生出不同消費場景。「洗浴+自助餐」、「洗浴+暢玩」、「洗浴+親子」、「洗浴+公司團建」已成行業標配。與此同時，配備電競區、KTV、劇本殺等設施的洗浴中心，訂單量增長顯著。

在台灣人常用的社群媒體平台Threads上，也可以看到不少台灣人去中國旅遊時，特別去體驗洗浴中心，並評價「高級」、「舒適」，就像韓國的汗蒸幕一樣，還有水果吃到飽。

經濟觀察報引述北京洗浴中心「九號溫泉生活館」總經理李世秋說，2025年是近6年以來營收規模最高的一年；上海「漾系列湯泉館」創辦人王開靖也說，去年是營收最高的一年，他的兩間店一間在浦東陸家嘴，定位高端客群；另一間在浦西普陀，主打家庭客群。

美團數據估算，2025年中國洗浴行業規模突破人民幣1100億元（約新台幣5000億元）。另據中研普華產業研究院發布的報告，預計2030年洗浴行業市場規模將跨越2000億元大關。

