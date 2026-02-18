全紅嬋回老家過年 母親談未來退役計劃：不干涉、都隨她
陸媒《第一現場》、《極目新聞》報導，中國大陸跳水運動員全紅嬋春節期間回湛江老家邁合村過年，村內仍有不少遊客參觀。被問及全紅嬋以後的退役計劃時，全紅嬋媽媽表示不干涉，都隨她自己。邁合村村幹部介紹，村內安排了工作人員值守維持秩序。
春節期間，全紅嬋回到湛江老家過年，村內仍有不少遊客。全紅嬋媽媽對此表示，「人家有心才來，不敢說打擾。不過我們沒空陪你們，謝謝大家這麼關注我女兒。」
據報導，全紅嬋媽媽介紹稱，今年全紅嬋都回來好多次了。當被問及全紅嬋以後的退役計劃，其母表示，不干涉，都隨她自己。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。