全紅嬋回老家過年 母親談未來退役計劃：不干涉、都隨她

香港01／ 撰文：許祺安
大陸跳水運動員全紅嬋。圖／取自全紅嬋微博
大陸跳水運動員全紅嬋。圖／取自全紅嬋微博

陸媒《第一現場》、《極目新聞》報導，中國大陸跳水運動員全紅嬋春節期間回湛江老家邁合村過年，村內仍有不少遊客參觀。被問及全紅嬋以後的退役計劃時，全紅嬋媽媽表示不干涉，都隨她自己。邁合村村幹部介紹，村內安排了工作人員值守維持秩序。

春節期間，全紅嬋回到湛江老家過年，村內仍有不少遊客。全紅嬋媽媽對此表示，「人家有心才來，不敢說打擾。不過我們沒空陪你們，謝謝大家這麼關注我女兒。」

據報導，全紅嬋媽媽介紹稱，今年全紅嬋都回來好多次了。當被問及全紅嬋以後的退役計劃，其母表示，不干涉，都隨她自己。

全紅嬋回湛江過年。圖／第一現場
全紅嬋回湛江過年。圖／第一現場
全紅嬋回湛江過年，其母親接受當地媒體採訪。圖／第一現場
全紅嬋回湛江過年，其母親接受當地媒體採訪。圖／第一現場

文章授權轉載自《香港01》

全紅嬋 老家 春節 過年

