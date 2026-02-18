雲南楚雄客船翻覆釀4死 中國國務院掛牌督辦

中國國務院安全生產委員會（安委會）辦公室今天公告，昨天雲南楚雄發生一起客船傾覆事故，造成4人死亡，決定對於該起事故查處，實行掛牌督辦，依法依規追責問責。

中國國務院安委會今天釋出官方公告指出，17日下午3時40分左右，雲南省楚雄市東華鎮蓮溪灣度假村發生一起客船傾覆事故，船上26人落水，造成4人死亡。緊急管理部要求盡快核實傷亡人數、全力救治傷員，徹查事故發生原因。

中國國務院安委會辦公室決定對於該起事故查處實行掛牌督辦，要求雲南省依照「四不放過」原則，對於該起事故提列調查，依法依規追責問責。

所謂四不放過原則，是指事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受教育不放過。

掛牌督辦為一種行政監督手段。上級政府和行政主管部門對於一些具有重大影響、較為複雜、涉及公共利益的重點案件、重要事項或突出問題，以掛牌形式（包括對外公布相關訊息）明確要求限期完成處理或整改，同時對於整個過程進行重點監督和追蹤。

目前事故具體發生原因和善後工作仍在進行中。