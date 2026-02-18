北京什剎海冰場 當地民眾樂享冰上時光

快訊

中央社／ 北京18日電

北京冰雪消費市場火熱，位於西城區的什剎海冰場從古至今都是當地民眾與遊客的冬季好去處。隨著時代演進，現今還出現了機器狗化身的「雪橇犬」。

今年1月10日至2月初，久負盛名的什剎海冰場營運。根據介紹，歷史悠久的什剎海冰場從明朝起就成為「冬嬉」的著名場所，清朝乾隆年間更被定為「國俗」。

1月間，中央社記者也前往什剎海冰場，感受承載著北京「冬日浪漫」的滑冰活動。現場所見，無論是前海區或是後海區，旅客絡繹不絕，祖孫三代推著冰車，冰場裡滿是年輕人歡樂的笑聲。

一名北京市民向記者表示，每當進入冬季都會跟家人一塊來什剎海滑冰，儘管天氣很冷，但是滑冰運動之後就不會感覺到冷，反而感覺很暢快。

來自廣東的民眾表示，她是放寒假後到北京來找「北漂」的親人，慕名什剎海冰場滑冰活動，於是也來體驗。對於滑冰的感受，她覺得既緊張又刺激，也對北京的文化活動印象深刻。

什剎海冰場有著古老歷史，是北京人冬日的城市生活點綴，隨著時間推移，這項古老的冬季活動也開始有「科技感」，因為冰場今年引入拉著雪橇的機器狗，帶著遊客在冰面上平穩地繞圈滑行。

什剎海街道辦人員表示，入冬以來，每天接待遊客約5000至1萬人次。

北京 機器狗 廣東

