中國年輕人興起「迴旋鏢」旅行

中國2025年興起「迴旋鏢」旅行方式，荷包不寬裕的年輕人購買低廉的中轉機票，不僅一個週末就可暢遊兩地，不少機場與航空公司還為中轉旅客提供免費住宿，社群平台出現越來越多這種高CP值玩法攻略。

綜合觀察者網、北京日報等陸媒報導，「從天津出發，經成都中轉，最後到北京」，最近一種被稱為「迴旋鏢」機票的新玩法在中國社群平台和旅遊圈悄然走紅。

迴旋鏢機票是航空公司和旅遊平台將不同航段組合形成的中轉聯程產品。旅客購買一張「A—B—C」式聯程機票，利用兩段航班之間長達數十小時的中轉時間，在中轉城市享受一餐美食、體驗一次觀光、購買一份特產。

旅遊平台攜程的數據顯示，2025年以來，年輕人逐漸興起迴旋鏢旅行方式：透過中轉城市更經濟地串聯多個目的地，購買一張出發地與目的地相近、卻繞行千里的機票，從而以較低成本豐富旅行體驗。北京、長沙、武漢、上海、揭陽、成都、青島、大連、鄂爾多斯等城市成為迴旋鏢玩法中熱門的中轉停留選擇。

在社群平台，諸如「購買出發地和到達地相近的中轉機票，借道遠方城市中轉，利用中轉時間低成本遊玩」的攻略越來越多。

有大陸網友分享，僅需人民幣600元（約新台幣2700元）即可購買從天津經成都中轉至北京的機票。利用中轉的30多個小時，可以在成都街頭悠閒遊覽；抵達北京後，再乘火車返回天津。

另有無錫網友以691元購入2025年12月31日江蘇無錫至常州（經重慶中轉）的迴旋鏢機票，在重慶中轉的37小時內可盡情遊玩。元旦深夜從重慶飛回常州後，再搭順風車返回無錫；若直接購買無錫往返重慶的直飛機票，總價則為1274元。

報導指出，中國大陸部分城市機場為中轉旅客提供免費住宿，進一步提升了迴旋鏢機票性價比。此外，多家航空公司也在部分機場為符合條件的中轉旅客提供限時免費住宿服務。

報導引述民航專家林智傑的意見指出，迴旋鏢機票不僅合理運用機票銷售規則，也在一定程度上為文旅消費釋放提供新思路—原本僅適合長假的出行，如今一個週末即可實現；不過由於對旅客時間安排及機票規則熟悉度要求較高，該玩法目前仍屬小眾。

也有不少消費者對迴旋鏢機票表示顧慮，因為此類行程對時間安排要求較高，若中轉航班延誤，可能影響後續行程甚至需要重新購票，反而增加花費；部分低價迴旋鏢機票產品的退改簽條款較為嚴格，行程變動可能導致較大損失。