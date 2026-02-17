50噸巧克力打造博物館 成北京打卡新地標

橫跨東西方文化的北京巧克力博物館今年1月開張，吸引許多當地民眾前往遊覽打卡。該館歷經3年時間籌備，共用50噸的巧克力打造，參觀時空氣中瀰漫著「甜蜜」氣息。

今年初，位於北京市北京坊旅遊休閒街區的「巧克巧寇．巧克力博物館」正式開幕。館內打造巧克力的產品有中國龍、長城、北京城中軸線、盤龍藻井等代表性的城市文化地標，還有展示以巧克力複刻的多幅中西方藝術名作，展品維妙維肖，許多民眾慕名前來參觀拍照。

為了防止展品變質、腐敗，館內採用恆溫系統，讓室內保持在適合巧克力存放的攝氏18至25度之間，並且定期對展品進行補修。由於北京極度乾燥的環境，館內也設置加濕器，讓濕度維持在45%至50%的濕度環境中。

展覽員呂小姐向中央社記者表示，由於康熙皇帝對西洋物品有濃厚的興趣，當時的官員面見康熙時貢獻了「綽科拉」（當時對巧克力的譯名）。而中國開始引種栽培可可樹要追溯到1920年代，主要分布在海南省與雲南省。

西方食物遇上東方文明引起民眾關注。遊客Daisy（化名）向記者表示，她是在抖音上看到北京巧克力博物館的開幕訊息，看著融入象徵中華文化的巧克力展品感到很震撼，尤其對展內的中國龍印象深刻。

她說，龍代表著中華文化傳承的特色，逢年過節都會有龍的象徵，「完全看不出來（展品）是用巧克力做成的」。北京文化旅遊越來越多元，將中國傳統魅力與巧克力融合在一起，覺得很有特色。

位於北京市北京坊旅遊休閒街區的「巧克巧寇．巧克力博物館」2026年1月正式開幕。中央社 北京巧克力博物館用巧克力打造的明孝端皇后九龍九鳳冠，根據介紹，製作耗時7個月時間，是工時最長的產品。中央社