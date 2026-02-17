中國大陸「反向春運」越來越盛行 機票預訂量年增84%

近幾年，中國春節「反向春運」的新風潮越來越盛行，不再是子女返鄉過年，而是父母去子女工作地過年。1月以來，「反向春運」機票的預訂量增速明顯，年增約84%，客流呈現從中西部城市向一線城市流動的趨勢。

今年中國春節假期長達9天，被稱為「史上最長春節假期」。證券日報報導，據同程旅行數據顯示，1月19日春運火車票開售首日的上午10時，北京前往長春、瀋陽等地的多趟車次就已出現無票情況。

不過，近幾年「反向春運」的情況也越來越常見。據界面新聞報導，美團旅行數據顯示，今年春運期間的2月初至2月中下旬，「反向過年」的機票預訂量比去年同期增長84%。從機票的預訂情況看，「反向過年」前10熱門目的地為北京、上海、成都、重慶、廣州、深圳、昆明、西安、杭州、天津。

從預訂情況看，熱門出發地主要包括鄭州、武漢、西安、長沙、成都、哈爾濱、長春等城市；熱門目的地則包括北京、上海、廣州、深圳、杭州等城市，客流呈現出從中西部城市向一線及新一線城市集中流動的趨勢。

新華社報導，近幾年「反向春運」越來越盛行，一方面得益於中國醫療條件改善，農村與中小城市老人的生活水準顯著提升，老人走得動、更易走；另一方面是成本考量，由於許多上班族返鄉時間成本較高，而「反向春運」線路往往票源豐富，且票價較低。

據同程旅行發布的「2025春運旅行趨勢報告」指出，不少消費者利用春運期間反向旅行過節，最高可節省50%至70%的機票費用。

以往數據也顯示，春運期間不少前往城市的火車票會出現「白菜價」，如2025年1月22日九江至深圳東最低票價僅需人民幣31.5元（約新台幣142元），菏澤到北京最低更只要15元。

專家認為，「反向春運」體現出傳統不斷演變發展，父母與子女對如何過年形成新的共識。

專家指出，隨著城鎮化不斷推進，「鄉下人」與「城裡人」界限愈來愈模糊，「反向春運」有助於城鄉文化更好融合。客觀上，則能減少運輸壓力、增加上座率，有助於均衡配置運力，實現效益增長。