上海最老西餐廳拆遷 老顧客忙打卡回味

中央社／ 上海17日電
上海最老西餐廳德大西菜社內，從早上就有退休人士前來用餐，餐廳內裝潢有著老派的優雅，客人們大多講上海話。圖片攝於1月中旬。中央社
上海最老西餐廳德大西菜社因城市拆遷不得不搬家，引發懷舊風潮。100多年來，許多上海人的「成人禮」就在這裡度過，他們吃著經過融合的海派西餐，學習西式禮儀，現在也是許多老人的社交場所。

中央社記者在1月中旬來到位於南京西路的德大西菜社。木頭地板已有磨損痕跡，餐廳裝飾有著古典的華麗感，侍者忙碌穿梭。環顧四周，不少座位上都有白髮長者。同行友人說：「我們可能是唯一不講上海話的一桌。

1897年成立的「德大西菜社」是上海最老的西餐廳，和1935年成立的「紅房子西菜館」，是許多上海人在包括邁向成年的生日、男女朋友約會等重要日子時，會隨著父母來的地方。對早年的上海受薪階層來說，吃上一頓大餐更是要花掉大半個月的薪水。

在德大，最經典的菜色莫過於羅宋湯、炸豬排和馬鈴薯（中國稱「土豆」）沙拉。所謂「海派西餐」，特色就是與上海歷史和本地食材、口味結合後的變化西餐。

上海1843年開埠後，成為中國最早接觸西餐的城市之一。1917年俄國十月革命後，大批白俄難民（俄共統治初期，不願接受共黨統治逃離俄羅斯者）湧入上海，開設餐館，將羅宋湯帶入中國，而「羅宋」就是Russian的音譯。但本地廚師用番茄醬或新鮮番茄替代紅菜頭來調色和增加酸味，並以牛骨或牛腩燉煮湯底，符合本地人偏好。

炸豬排取代了維也納炸牛排，並且要沾上辣醬油（英國伍斯特醬）。至於上海人在1950年代發明的烙蟹斗，則是以大閘蟹肉替代海蟹肉，混合奶酪焗烤至焦黄。

即使還沒有到吃飯時間，一早也會有許多「上海爺叔」和老太太們來這邊喝咖啡、聊天，他們甚至還有固定坐位。

經過大拆大建的1990與2000年代，上海的城市改造腳步始終沒有停下，一直到2025年9月底，最後6000多戶才終於告別了上廁所必須「拎馬桶」（沒有抽水馬桶）的生活。進入2026年，市區拆遷輪到了外灘附近的雲南南路，這一帶的眾多餐飲老字號也不得不搬家。

綜合上觀新聞等媒體報導，拆遷將從2月開始。雲南路美食街上除了德大，其他如小紹興、鮮得來、小金陵、大壺春、德興館、洪長興和五芳齋等老字號有些已經關門，未來它們將搬到福建中路、山西南路一帶繼續營業，待拆遷過後還會搬回雲南路一帶。

有網友說，雲南南路在地圖上的長度不過391公尺，但是留在城市記憶的尺度，卻需要用百年來衡量，「哪個上海小囡（上海話，指小孩）沒有吃過這裡的老字號呢」。

上海 馬桶 餐廳

