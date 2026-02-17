「黃金美甲」成陸年輕人過年新寵 上萬金飾剪碎貼指尖更有儀式感

農曆新年將至，不少人都會「過年添金」，其中小克重的黃金最受歡迎，從最常見的金粒、金豆豆，到去年的手機黃金貼，今年「黃金美甲」成為年輕一代的新年新潮消費。這類標榜「高層次儀式感」的消費，不僅讓美甲店忙到凌晨，也反映出黃金屬性正從物質保值轉向「即時情緒兌現」。然而，在這股流行背後，隱藏著貴重物丟失風險以及非法回收金銀邊角料的法律紅線。

萬金剪碎做美甲 儀式感勝過首飾

《每日經濟新聞》報道，新年前夕，中國大陸不少美甲店忙到傍晚乃至凌晨，除了賀年款美甲，用999足金來裝扮指尖的人數亦增多。

顧客林悅（化名）讓美甲師將6克多金飾點綴在指甲上。她介紹，雙手的「黃金甲」用了市價近1萬元（人民幣，下同）的黃金，「是我以前的耳釘、項鏈，不常戴了，現在做到指甲上，手工費花了1200元。朋友們都說好看，我覺得比買條金項鏈、戴個金手鐲更有儀式感」。

美甲師陳麗（化名）稱，該店已接待多位做「黃金甲」的顧客，最近也有很多人來諮詢，「最近10點上班，凌晨才能下班，有些款式要做6個小時」。

當前黃金價格較高，大多數美甲店都要求顧客自備金飾來店加工，部分頸鏈、耳環需要顧客去金店專門分拆後，再帶來做美甲。美甲店會根據製作工藝難易程度定價，包含款式費、飾品費、黃金加工費等，價格介乎600元至1500元。

美甲師介紹，做黃金甲的難度不大，與普通裝飾品相似，主要是黏得是否牢固，最長能維持一個月，「但如果掉了，不在我們的責任範圍內」。

除了將已有的黃金飾品分拆下來做美甲，還有人會到深圳水貝或雜牌金店，尋找小克重的手鏈配飾、耳環等作為美甲的「耗材」。

消費邏輯轉變：從保值到「悅己」

與老一輩「買金條、買三金」、囤金理財的消費邏輯不同，年輕人對黃金的期待聚焦於「悅己消費」。北京高端美甲店總經理張文濤表示，顧客更看重黃金的稀缺性、象徵意義，而不是它今天值多少錢。

品牌專家、瞻勝傳播創始合夥人龐瑞表示，黃金正從「物質保值」轉向「情緒即時兌現」。在金價狂飆的背景下，黃金是少數能讓年輕人產生「消費即理財」錯覺的品類。

當前，如六福珠寶、周六福等品牌店鋪的店員，也將金飾用於美甲「宣傳」，在社群媒體上行銷。龐瑞認為，黃金美甲實質上是傳統金飾產業與美甲行業面對增長瓶頸後的「雙向奔赴」，黃金飾品行業普遍面臨年輕客群流失與消費頻次下降的難題。

「微金」賽道現曙光 回收紅線不可碰

截至目前，尚無頭部黃金上市公司明確布局「美甲耗材」方向。知名金飾品牌的相關負責人表示，現在消費者越來越喜歡黃金，只要黃金甲有市場，就意味著穩定的供給和需求，後續會有品牌關注這個小賽道。

龐瑞設想，若品牌推出0.1克至0.5克的「美甲專用微金配件」，在毛利、到店率和購買頻次上，可能都優於傳統金飾，對填補客群斷層有現實意義。

當前，一些高端連鎖美甲店也在觀望這一可能性。張文濤透露，其店舖正考慮引入黃金配飾或搭配銷售，但現實阻力不小，貴重、易丟失，責任邊界很難劃清。

另一方面，有美甲師提到「回收顧客用不完的黃金邊角料」。北京市中聞律師事務所律師鄭暘表示，黃金邊角料亦屬於「金銀」，未經中國人民銀行許可，任何單位和個人不得收購。美甲店的回收行為，無論有償無償，均可能實質構成「收購」，違反此項國家專營規定。

鄭暘指出，即便顧客知情並同意，無資質回收仍可能面臨行政處罰。若形成行業性做法，性質將發生變化，可能演變為變相從事非法黃金經營活動。

延伸閱讀：

北京SKP老鋪黃金現搶購熱潮 有人淩晨冒著嚴寒到商場排隊

北京金舖奇景：女子拎出價值900萬8kg金條套現 職員花逾句鐘檢驗

文章授權轉載自《香港01》