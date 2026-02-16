快訊

過年台北變空城？網觀察曝車流跟假日差不多 「這2處」人潮爆滿

月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

科技感滿滿！宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
魔法原子機器人馬年春晚將登上央視春晚舞台，和言承旭等明星一起表演。圖／第一財經
魔法原子機器人馬年春晚將登上央視春晚舞台，和言承旭等明星一起表演。圖／第一財經

大陸央視春晚節目單正式發佈，去年在春晚扭秧歌受到全球矚目的的宇樹科技機器人，今年將和少林武術學校表演武術。據央視新聞稱，機器人和男女明星，一同演繹春晚，「科技感拉滿」。

中央廣播電視總台星期一（2月16日）下午發佈《2026年春節聯歡晚會》節目單。

宇樹科技、松延動力、銀河通用和魔法原子四家機器人公司今晚將登上馬年央視春晚舞台。其中除宇樹科技是第三次攜手春晚成為「機器人合作伙伴」外，其餘三家企業都是第一次上春晚。

節目單顯示，去年在春晚扭秧歌破圈的宇樹科技機器人將與河南塔溝武術學校共同帶來武術表演。松延動力與蔡明、王天放表演小品《奶奶的最愛》，魔法原子則在香港歌手陳小春、台灣歌手言承旭等人的歌曲《智造未來》中進行表演。

據第一財經報導，銀河通用將與沈騰、馬麗一同出現在賀歲微電影中。

春晚 央視 馬年

延伸閱讀

獨／小S主持大S追思會玩地獄哏！虧蔡康永「你要立雕像嗎」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

王柏傑謝欣穎勾手同框！言承旭和周渝民也來看杉菜了

朱孝天渴望回歸F4！命理師曝：卡在跟「他」不對盤

相關新聞

大陸國產大模型春節新熱潮 AI爭奪戰劇烈

AI爭奪戰越演越烈！春節前夕，大陸國產大模型迎來新熱潮。前日，字節跳動跨代升級大模型，發布豆包大模型2.0。包括智譜、M...

科技感滿滿！宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演

大陸央視春晚節目單正式發佈，去年在春晚扭秧歌受到全球矚目的的宇樹科技機器人，今年將和少林武術學校表演武術。據央視新聞稱，...

新疆戈壁「為人民服務」地標遭蹂躪 博主運20噸砂石填平

日前，新疆哈密景點「為人民服務」的巨幅標語突然又紅了。一位博主「略靠譜旅社」深入新疆戈壁，並用無人機拍下了「為人民服務」...

江浙滬標配…竹褲架突翻紅 賣快30年評價兩極

日前，一個看似平平無奇的「老物件」在社交平台上翻紅了。這個由兩根竹條交叉固定而成的竹製十字褲架，不少江浙滬網友都懷有深厚...

吃魚挑刺很麻煩？中科學家把鯽魚魚刺變不見

吃魚時最麻煩的部分是要挑出魚刺，中國科學家透過設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品...

清朝創業傳五代 香港深水埗183年老鋪「新藝城傘皇」熄燈

在繁囂喧鬧的香港深水埗北河街市，藏著一間大隱於市的百年老鋪「新藝城傘皇」。店門後，守著鬚髮皆白的第五代傳人邱耀威（威哥）。店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。