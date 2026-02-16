科技感滿滿！宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演

大陸央視春晚節目單正式發佈，去年在春晚扭秧歌受到全球矚目的的宇樹科技機器人，今年將和少林武術學校表演武術。據央視新聞稱，機器人和男女明星，一同演繹春晚，「科技感拉滿」。

中央廣播電視總台星期一（2月16日）下午發佈《2026年春節聯歡晚會》節目單。

宇樹科技、松延動力、銀河通用和魔法原子四家機器人公司今晚將登上馬年央視春晚舞台。其中除宇樹科技是第三次攜手春晚成為「機器人合作伙伴」外，其餘三家企業都是第一次上春晚。

節目單顯示，去年在春晚扭秧歌破圈的宇樹科技機器人將與河南塔溝武術學校共同帶來武術表演。松延動力與蔡明、王天放表演小品《奶奶的最愛》，魔法原子則在香港歌手陳小春、台灣歌手言承旭等人的歌曲《智造未來》中進行表演。

據第一財經報導，銀河通用將與沈騰、馬麗一同出現在賀歲微電影中。