科技感滿滿！宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演
大陸央視春晚節目單正式發佈，去年在春晚扭秧歌受到全球矚目的的宇樹科技機器人，今年將和少林武術學校表演武術。據央視新聞稱，機器人和男女明星，一同演繹春晚，「科技感拉滿」。
中央廣播電視總台星期一（2月16日）下午發佈《2026年春節聯歡晚會》節目單。
宇樹科技、松延動力、銀河通用和魔法原子四家機器人公司今晚將登上馬年央視春晚舞台。其中除宇樹科技是第三次攜手春晚成為「機器人合作伙伴」外，其餘三家企業都是第一次上春晚。
節目單顯示，去年在春晚扭秧歌破圈的宇樹科技機器人將與河南塔溝武術學校共同帶來武術表演。松延動力與蔡明、王天放表演小品《奶奶的最愛》，魔法原子則在香港歌手陳小春、台灣歌手言承旭等人的歌曲《智造未來》中進行表演。
據第一財經報導，銀河通用將與沈騰、馬麗一同出現在賀歲微電影中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。