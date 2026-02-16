大陸國產大模型春節新熱潮 AI爭奪戰劇烈

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
春節期間，字節跳動旗下AI影音生成模型Seedance2.0，憑藉文本或圖像創建電影級視頻「一句話成片」引爆網路。（路透社）
AI爭奪戰越演越烈！春節前夕，大陸國產大模型迎來新熱潮。前日，字節跳動跨代升級大模型，發布豆包大模型2.0。包括智譜、MiniMax等多間大廠亦推出各自「王牌產品」，DeepSeek也被曝光或在春節期間推出新一代旗艦大語言模型V4。

據港媒星島日報報導，字節跳動旗下AI影音生成模型Seedance2.0，憑藉文本或圖像創建電影級視頻「一句話成片」引爆網路，吸引全球關注。前天，字節跳動正式發布豆包大模型2.0，這是此系列核心模型自2024年5月推出以來首次跨代升級，在多模態感知、高精度文字提取、圖表理解、空間理解、運動理解、視覺知識和推理、長視頻理解等方面表現出色。

「大模型第一股」上市公司智譜12日正式上線並開源其新一代旗艦模型GLM-5，這個新模型正是此前在全球模型服務平台OpenRouter登頂熱度榜首、引發圈內瘋狂猜測的神秘模型，主打程式設計等方面的能力。智譜方面表示，其更大規模的預訓練算力顯著提升了模型的通用智慧水準。

MiniMax稀宇科技也在13日推出新一代文本模型M2.5，其提升了智慧體任務處理速度，輸出速度可達主流模型兩倍。

而去年春節期門紅火的DeepSeek，則被發現已開始測試處理超長文本，激發外界對傳聞中DeepSeek V4的期待。野村證券研報表示，作為去年攪動全球AI產業鏈的玩家，DeepSeek的全新技術布局不僅將推動中國AI產業鏈創新周期加速，更將通過技術創新，在演算法與工程層面縮小中國與全球大模型產業的差距。

