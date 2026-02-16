拼桌年夜飯成中國潮流 緩解節日孤獨與壓力

為了品嚐熱門餐廳的年夜飯，住在杭州的林語艷1月時預訂了4人份年夜飯套餐後，在網路上發文尋找不相識的「飯伴」。近年中國年輕人流行在社群平台約陌生人一起「拼桌吃年夜飯」，對隻身在外的年輕人來說是緩解節日孤獨的社交新模式。

陸媒封面新聞稍早前報導，除了林語艷，住在成都的李洪明也面對一人過年的無奈。有餐廳老闆建議他找人拼桌吃年夜飯，隨後給了他一名女子的電話，兩人連絡後決定各自帶朋友湊成一桌年夜飯。

林語艷和李洪明性格都比較外向，和陌生人拼桌吃年夜飯不愁沒話題。林語艷說，很期待除夕夜到來，預訂的年夜飯有10道菜共人民幣7061元（約新台幣3.2萬元），她已支付2000元訂金，希望拼桌的人會真的分攤費用；李洪明則希望「飯伴」不會爽約讓他失望。

中國網上有不少文章討論「拼桌吃年夜飯」，有人認為，這可讓沒有回家過年的年輕人聚在一起談天說地，緩解節日孤獨與壓力。跟陌生人拼桌就像開盲盒，說不定還能交到一些興趣相投的朋友；還有一些年輕人把拼桌吃年夜飯當成一次有趣的社交挑戰。

有人則認為，年夜飯有人一起分攤費用，經濟實惠，又能嚐到豐富的菜式。有些人甚至會在社群平台上直播年夜飯，吃飯交朋友的同時又可以賺錢。