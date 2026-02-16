快訊

老iPhone救星來了？傳iOS 27將「大掃除」 程式瘦身不只順暢還能省電

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

拼桌年夜飯成中國潮流 緩解節日孤獨與壓力

中央社／ 台北16日電

為了品嚐熱門餐廳的年夜飯，住在杭州的林語艷1月時預訂了4人份年夜飯套餐後，在網路上發文尋找不相識的「飯伴」。近年中國年輕人流行在社群平台約陌生人一起「拼桌吃年夜飯」，對隻身在外的年輕人來說是緩解節日孤獨的社交新模式。

陸媒封面新聞稍早前報導，除了林語艷，住在成都的李洪明也面對一人過年的無奈。有餐廳老闆建議他找人拼桌吃年夜飯，隨後給了他一名女子的電話，兩人連絡後決定各自帶朋友湊成一桌年夜飯。

林語艷和李洪明性格都比較外向，和陌生人拼桌吃年夜飯不愁沒話題。林語艷說，很期待除夕夜到來，預訂的年夜飯有10道菜共人民幣7061元（約新台幣3.2萬元），她已支付2000元訂金，希望拼桌的人會真的分攤費用；李洪明則希望「飯伴」不會爽約讓他失望。

中國網上有不少文章討論「拼桌吃年夜飯」，有人認為，這可讓沒有回家過年的年輕人聚在一起談天說地，緩解節日孤獨與壓力。跟陌生人拼桌就像開盲盒，說不定還能交到一些興趣相投的朋友；還有一些年輕人把拼桌吃年夜飯當成一次有趣的社交挑戰。

有人則認為，年夜飯有人一起分攤費用，經濟實惠，又能嚐到豐富的菜式。有些人甚至會在社群平台上直播年夜飯，吃飯交朋友的同時又可以賺錢。

年夜飯

延伸閱讀

超活躍！「五星座親戚」年夜飯話特別多...天秤切掉別人話題、他每句話都誇自己

包偉銘除夕全家團聚超歡樂！驚爆當「爺爺」唯一紅包只給最萌孫女

過年最難的選擇題　「婆婆一句話」KIMIKO：真的被接住了

柯文哲除夕拜年發紅包袋 曝春節連假規畫 香客喊「阿北加油」

相關新聞

清朝創業傳五代 香港深水埗183年老鋪「新藝城傘皇」熄燈

在繁囂喧鬧的香港深水埗北河街市，藏著一間大隱於市的百年老鋪「新藝城傘皇」。店門後，守著鬚髮皆白的第五代傳人邱耀威（威哥）。店...

黃金超A平替「金包銀」爆紅 陸年輕人瘋買卻要擔風險

歌手蔡秋鳳的經典名曲「金包銀」，唱著「別人的性命，是框金又包銀」，說的是「金包銀」顯富貴。時下「金包銀」首飾在中國大陸市場火熱，商家宣稱「1000元（人民幣）預算，就可以做個幾萬元純金效果的首飾」、「足金999，包裹足銀999」，佩戴效果宛如純金，網上還有許多代購、探店影片——但，真的差不多嗎？它背後有什麼「眉角」、消費陷阱應該注意？

揭官員貪腐後被抓…大陸知名調查記者劉虎春節前夕獲保釋

中國知名調查記者劉虎稍早前在成都被警方拘留，事件迅速在中國海內外引起廣泛討論。據報導，春節前夕，劉虎獲得保釋

一胎化後遺症？大陸農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

1970年代末起，中國曾實施超過30年的一胎化政策，導致男女比例嚴重失衡，特別是農村，出現了直逼3000萬的中青年男光棍...

WSJ：谷愛凌獲北京鉅款資助曾短暫曝光 最近一筆撥款用於冬奧

美媒報導，北京體育局向滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)支付鉅款的細節去年曾意外曝光，但她的名字很快就從預算中刪除；北...

馬年無春不宜婚? 專家闢謠「網路炒作」無科學依據

隨著馬年春節的臨近，「2026年馬年是無春年，不宜婚嫁」、「2026年2月823年一遇特殊月份」、「馬年是『寡婦年』等迷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。