揭官員貪腐後被抓…大陸知名調查記者劉虎春節前夕獲保釋

中國知名調查記者劉虎稍早前在成都被警方拘留，事件迅速在中國海內外引起廣泛討論。據報導，春節前夕，劉虎獲得保釋。

綜合香港01、星島日報今天報導，成都市公安局錦江區分局昨天公布，「近日，劉某、巫某某因涉嫌犯罪被我局依法採取刑事拘留強制措施」「經本人申請，2026年2月14日，該局依法對劉某、巫某某變更強制措施為取保候審。目前，案件仍在偵辦中」。

成都警方本月2日晚間表示，兩名分別為50歲的劉姓男子與34歲的巫姓男子因涉嫌「誣告陷害罪」以及「非法經營罪」被立案調查，並稱已對兩人採取「刑事強制措施」，這是中國用來指稱拘留的委婉說法。

警方雖僅公布姓氏，多家中國媒體與無國界記者組織（Reporters Without Borders）確認，兩人分別是劉虎與另一名記者巫英蛟。

劉虎與巫英蛟近期在網路刊登文章，指控四川省蒲江縣委書記蒲發友與其他縣府官員貪腐。這篇題為「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」的文章已在與劉虎有關的微信公眾號上消失。

法新社報導，10多年前，劉虎因為揭發中國共產黨與政府高層的貪腐行為而廣為人知。無國界記者組織3日發表聲明譴責表示，任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。

山東濟南日報報業集團旗下的新媒體平台新黃河客戶端發表評論文章指出，劉虎的文章觸及中國營商環境和政府信用等嚴肅議題，事件已演變成公共事件。

這篇評論強調，當務之急是保障公眾的知情權，警惕在資訊披露不完善、資訊來源不對等的情況下，輿論場可能出現「公權捂嘴、道路以目」的寒蟬效應。