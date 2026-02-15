快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

推台胞證減免、景區免門票 北京招手台灣「首來族」1原因吸引力有限

中央社／ 台北15日電
雲南宣布，給予台灣「首來族」赴石林風景名勝區等320個旅遊景區首道門票免費優惠。（中新社）

中國大陸招手台灣「首來族」，推出辦理台胞證減免費用、景區免門票等措施。民眾認為，「懲獨22條」構成安全疑慮，不考慮赴陸旅遊；學者表示，相關措施僅對部分人有吸引力。

為了拉攏台灣首來族赴陸意願，中國大陸國台辦2024年9月30日對首來族推出景區免門票措施；中國大陸國家移民管理局在2025年7月1日至2027年12月31日期間，實施台灣首來族辦理台胞證減免費用政策。

「首來族」指首次辦理台胞證、簽發次數為「01」的台灣民眾。

「我從來沒有考慮去對岸旅遊」，經常前往日韓旅遊的李佳佳（化名）對中央社表示，中國大陸從來不在旅遊清單上，一個原因是過往日韓旅遊經驗遇到的中國大陸觀光客給予較多負面印象，例如插隊、喧嘩等。

另一個原因在於安全風險。她說，懲獨22條、台灣人在陸失聯等狀況，讓人感到強烈不確定感，基於安全疑慮，不會考慮赴陸；香港「反送中」運動後，看到香港劇烈轉變，現在不會考慮去香港、澳門，轉機也會避免。

另一名匿名受訪民眾直言，由於對岸標準很「謎」，不確定過往在社群發表的政治言論會不會成為「被盯上」理由，基於人身安全風險考量，不會考慮赴陸旅遊，「基本上，再多優惠都不會讓我想去觀光」。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰對中央社表示，中國大陸實施第一次辦理台胞證減免費用政策，僅對部分人有吸引力。目前台灣民眾赴陸旅遊主要客群落在50至70歲的人群；30歲左右人群偏好日韓，對於赴陸旅遊意願相對較低。

黃正聰認為，台灣首來族前往中國大陸景區免門票措施算是加碼性質，前提必須先有台胞證。對於中國大陸來說，透過一些小額減免費用措施，可以換得台灣觀光客前往當地消費，「他們當然是樂意這樣的做法」。

中國大陸國家移民管理局今年1月發布數據資料指稱，首來族辦理台胞證減免費用政策實施後，首來族辦證人數有所成長。2025年7至12月，台灣首來族辦證人數年增57.2%；台灣首來族入境中國大陸人次年增40.9%。

大陸委員會（陸委會）回應，台灣沒有所謂「首來族」的說法，無從查證中國大陸提供的統計數字是否正確與成效如何。在目前赴陸人身安全風險增高情況下，提醒民眾注意赴陸風險。

國台辦宣布，至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。圖為台胞證範本。(中新社)

台胞證

